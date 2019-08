a84480e271

Nacional Política Daniel Jadue y 40 horas: "La sabiduría popular descarta de plano las falacias del Ejecutivo" El alcalde, que implementó la reducción de jornada desde hace ya unos meses en la Municipalidad de Recoleta, conversó con Diario y Radio Universidad de Chile respecto del balance de esta modificación y de la disputa que se ha generado entre el Gobierno y la oposición por el proyecto que lidera Camila Vallejo. Andrea Bustos C. Domingo 18 de agosto 2019 9:00 hrs.

En mayo pasado, previo al debate político que se ha generado durante los últimos días por la reducción de jornada laboral a 40 horas, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, anunció que en su municipio se aplicaría este horario de trabajo, esto como una forma de apoyar la iniciativa de las diputadas del Partido Comunista Camila Vallejo y Karol Cariola. La medida benefició a cerca de 700 trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo, y a casi cuatro meses de su implementación el alcalde Jadue conversó con Diario y Radio Universidad de Chile respecto de cómo ha funcionado el cambio, e indicó que ha sido todo un éxito. “En Recoleta, la jornada de 40 horas ha funcionado perfecto. Hoy día tenemos trabajadores mucho más contentos, satisfechos y orgullosos, que pasan más tiempo con la familia que, efectivamente, además han incrementado sus ingresos en términos de que al descontar horas de la jornada manteniendo el salario han elevado el valor hora de trabajo y esto les ha traído solamente beneficios. Han logrado disfrutar más tiempo con su familia, tener más tiempo para el descanso y para el ocio y, por lo tanto, vienen a trabajar con una disposición completamente distinta“, expresó. Además, el alcalde Jadue se refirió a la forma en que implementó esta modificación para que no afectara el ejercicio de las funciones de los trabajadores, y explicó que el cambio se hizo mayoritariamente con personas del área de educación que estuvieran regidos por el Código del Trabajo, y que se negoció con los sindicatos la mejor forma de adaptar la nueva jornada. “Los cargos que reemplazamos son aquellos que, primero, no cobraran horas extras y, por lo tanto, no iban a implicar un aumento en el gasto municipal. Segundo tenían tipos de trabajo que el recorte de la jornada no atentaba contra el cumplimiento de sus funciones, muy por el contrario, se acortaba la jornada pero con el mismo funcionamiento y efectivamente les entregaba más tiempo para la familia. Algunos lo hicieron acortando una hora cada día, son 46 minutos cada día, y otros llegando más tarde en las mañanas, dependiendo de lo que necesitaban cada uno de los grupos que el sindicato abordó”, señaló. Respecto de lo que pasa con los trabajadores que no han podido adherir a esta modificación ya que no se rigen por el Código del Trabajo, el alcalde comentó que “no está dentro de los objetivos nuestros generar una equidad que no podemos porque no depende de nosotros. Esos trabajadores están esperando que este gobierno se deje de las peleas sobre ideologizadas y apruebe la reducción de la jornada pareja a 40 horas, que es lo que más apoyo tiene y lo que más necesita nuestro país hoy día”. Las 41 horas promedio Al referirse a la postura que ha tomado el Gobierno para enfrentar el proyecto que proponen las diputadas del Partido Comunista, el alcalde Daniel Jadue dijo que hasta ahora lo que el Ejecutivo y el gran empresariado de nuestro país no han entendido es que los países desarrollados descubrieron hace mucho tiempo que cuando se trata mejor a los trabajadores, las empresas pueden producir mucho más. “Uno no cuida a la familia cuando le propone a uno de los dos padres que trabaje doce horas o diez horas fuera de la casa y que no vea a sus hijos cuando llegue en la noche porque están durmiendo y tampoco los vea en la mañana porque cuando sale aún no se levantan. Eso no es cuidar a la familia, pero los que ya aprendieron saben que cuidando a nuestras familias y a nuestros trabajadores, que son la principal riqueza de una empresa, se produce mucho más”. Respecto del proyecto de 41 horas promedio que presentó el Gobierno, el alcalde aseveró que es una trampa, pero que la ciudadanía no creerá en los discursos que se están entregando. “Las 41 horas promedio tienen un trampa que es muy peligrosa, yo le puedo pedir a usted que trabaje sin dormir cuatro días y que duerma tres y va haber dormido un buen promedio de horas semanales, pero eso no le va quitar a usted que el tiempo que tiene para descansar lo quiera usar durmiendo porque está agotado, y que el tiempo que debiera descansar diariamente para recuperarse lo tenga que pasar trabajando. Yo creo que la sabiduría popular descarta de plano todas esas falacias porque saben lo que significan”. Además, dijo que la derecha, “las campañas del terror las hace siempre, además suelen mentir demasiado. Por ejemplo, cuando dicen que están de acuerdo pero que necesitamos más flexibilidad. Nuestro país es uno de los que tiene las fórmulas más flexibles de la regulación laboral conocida, tenemos polifuncionalidad, jornadas parciales, tenemos ingreso mínimo diferenciado y proporcionalidad, remuneraciones por productividad, jornadas flexibles, teletrabajo, contratos temporales, por obra, son todas fórmulas flexibles que nos convierten en uno de los países con mayor flexibilidad en el mundo”. Agregó que “hoy día lo que necesitamos es que los trabajadores trabajen menos, tengan más tiempo para ser felices y eso sencillamente sube la productividad porque una de las variables fundamentales de la productividad es el clima laboral, variable que jamás la derecha ha querido meter en la discusión”. La iniciativa implementada por Daniel Jadue en mayo fue replicada el mes de junio en la Municipalidad de Caldera. Posteriormente también se han sumado las comunas de las Coronel y San Bernardo. Además, el pasado miércoles las concejalas de Santiago Natalia Contreras, Irací Hassler y Rosario Carvajal entregaron una carta al alcalde Felipe Alessandri solicitando la aplicación del proyecto de 40 horas en la comuna.

