Amnistía Internacional Chile: "Ley Antidiscriminación se quedó corta" Ese es precisamente el nombre de la campaña que este jueves lanzará la ONG en conjunto con una serie de organizaciones ciudadanas con el fin de que el Estado perfeccione la normativa y, a la vez, se cumplan las sanciones penales que contempla la ley. Rodrigo Fuentes Lunes 19 de agosto 2019 20:43 hrs.

“A siete años de la promulgación de la Ley Antidiscriminación es evidente que se requiere una reforma”. Así lo manifestó Amnistía Internacional Chile, debido a las múltiples falencias que ha tenido la norma creada para sancionar a aquellas personas que ejercen discriminación en los ambientes laborales, centros de salud, colegios y espacios públicos. Para la encargada de proyectos de la ONG vinculada a los Derechos Humanos, Lorna González, además de la sanción penal, que en muchos casos queda solo acotada a multas, no existe un programa de prevención a nivel institucional. “Se debe crear una institucionalidad con el objetivo a prevenir casos de discriminación, además de mejorar el tema de las sanciones. Hoy en día la ley apunta casi a que ojalá no se utilice la norma, porque si yo no logro comprobar que, efectivamente, he sido víctima, voy a tener que pagar una multa. Una situación bastante compleja”, afirmó. Por tal motivo, Amnistía Internacional Chile lanzará este jueves 22 de agosto una campaña denominada “La Ley Antidiscriminación se quedó corta”. La actividad se realizará en el auditorio de la Fundación Colunga, en calle Bustamante 26, comuna de Providencia, donde además se incluirá un conversatorio en el que participarán representantes de Fundación Iguales, Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Fundación Best Buddies, entre otras. La encargada de Proyectos de Amnistía Internacional Chile, Lorna González, agregó que para la inicialmente conocida “Ley Zamudio”, se debe capacitar a los jueces para aplicar la norma, ya que muchos casos quedan a criterio de los propios magistrados, sin que haya sanciones penales de mayor envergadura. “Capacitación a los jueces para la aplicabilidad de la ley, porque queda casi a merced de la autoridad judicial cómo se va a usar la norma y su correspondiente sanción. Hemos investigado varios casos donde existen falencias, pero se debe revisar el procedimiento, que sea menos engorroso para el denunciante, además de que se logre obtener una reparación efectiva”, subrayó. Otro elemento que apuntan desde Amnistía Internacional Chile para corregir en la Ley Antidiscriminación es ampliar esta definición. Es decir, eliminar ciertas categorías que -a juicio de la ONG- establecen ciertas justificaciones o jerarquías de derecho que debilitan finalmente la protección que deben tener las personas.

