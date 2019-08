59cf537734

Justicia Comandante Ramiro llega a Chile este martes a las 7:30 AM Luego de 17 años en manos de la Justicia brasileña, el ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena, será extraditado y puesto en manos de la Justicia chilena. Una decisión que se venía extendiendo desde hace años y que estuvo condicionada por el acuerdo entre ambos Gobiernos que impedía al ‘Comandante Ramiro’ cumplir en Chile las condenas de presidio perpetuo que tenía pendientes. Tomás González F. Lunes 19 de agosto 2019 18:31 hrs. Compartir Ministro de Justicia confirma extradición desde Brasil del ‘Comandante Ramiro’

Este lunes el ministro de Justicia, Hernán Larraín, informó que Brasil aceptó la solicitud de extradición del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena, y que la Justicia brasilera facilitará su entrega para que termine de cumplir su condena en Chile. El arribo del ex frentista será este martes en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez a las 7:30 AM. Más conocido como el “Comandante Ramiro”, Hernández escapó de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996, en donde cumplía condenas por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards. Actualmente estaba condenado en Brasil por el secuestro del empresario Washington Olivetto. Sin embargo, este lunes fue el titular de la cartera de Justicia quien anunció que Brasil ya estaba coordinando la entrega de el ex frentista a la Justicia chilena. “Está todo encaminado para que en los próximos días tengamos en manos de la Justicia chilena a Mauricio Hernández Norambuena”, dijo el titular de la cartera. “Hemos venido a informar al Presidente de la Corte Suprema y al Ministro Instructor de la causa que finalmente Brasil va a hacer entrega de Mauricio Hernández Norambuena en conformidad a las normas vigentes”, agregó el secretario de Estado. Sobre los plazos, Larraín sostuvo que aún no están confirmados. “Día y hora no lo tenemos determinado, pero sí puedo decir que será en fecha próxima“, dijo el titular de Justicia. No obstante, el domingo la familia del ex frentista adelantó esta situación en un comunicado en el que señalaban que Norambuena había sido trasladado a “una unidad de tránsito, que tiene la función de albergar a quienes están a punto de ser extraditados o expulsados del país”. Ante esto, se manifestaron preocupados por el cumplimiento del acuerdo que sostenían los gobiernos de Chile y Brasil, en donde este último condicionó la extradición a una reducción de condena. Ya con la noticia confirmada, Laura Hernández Norambuena, hermana del “Comandante Ramiro”, pidió que se cumpla la condición. “Mientras eso no esté para nosotros a la vista o con claridad, porque tampoco ha sido tan claro lo que se ha señalado, evidentemente sigue siendo una ilegalidad“, señaló la hermana del ex frentista. “Una ilegalidad de Brasil, no una ilegalidad chilena, por varios puntos. Uno tiene que ver con la propia aceptación que hizo Brasil cuando acogió la extradición de Mauricio a nuestro país, sin embargo la condicionó. No puede cumplir en Chile más de 30 años preso”, agregó Hernández. Por su parte, el abogado de la familia, Alberto Espinosa, explicó el argumento esbozado por la familia recordando que la Corte Suprema brasilera ya había accedido a esta petición pero puso condiciones. “Existe una resolución de la Corte Suprema que condiciona la entrega a la rebaja de condenas, entendemos que una expulsión en esas circunstancias estaría pasando por sobre la resolución de la Corte Suprema, por lo que sería una decisión arbitraria e ilegal”, sostuvo Espinosa. Por su parte, el ministro de la causa, Mario Carroza, quien en 2016 ya había rebajado ambas condenas a 15 años de presidio con el objetivo de facilitar una extradición, confirmó que el presidio perpetuo sería “una piedra de tope” para la causa. “Es importante saber que, efectivamente, hay ciertos tratados que cumplir y, en ese sentido, el problema está en el presidio perpetuo, porque de acuerdo a los acuerdos que hay entre diversos países, es una piedra de tope“, sostuvo Carroza. Por su parte, la tarde de este lunes el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil emitió un comunicado en el que informaron que “ha habido un compromiso formal del Gobierno chileno con la no ejecución de las penas no previstas en la Constitución brasileña, entre ellas la cadena perpetua y la pena de muerte”. De acuerdo al Ministerio de Justicia brasileño, el Gobierno aceptó rebajar las dos cadenas perpetuas de Hernández Norambuena a penas que tengan como máximo el establecido por la Constitución de Brasil, es decir, no más de 30 años.

