Nacional Salud Médicos Generales de Zona acusan al Ministerio de perjudicar al sistema público de salud Carol Muñoz, presidenta de la agrupación, comentó que la movilización que se inicia este lunes busca fortalecer los programas de capacitación con el fin de cumplir promesas hechas por el propio Minsal. Diario Uchile Lunes 19 de agosto 2019 10:45 hrs. Compartir

Más de 2 mil 500 médicos generales de zona agrupados en la asociación que lleva el mismo iniciaron este lunes una movilización. La molestia del grupo de profesionales es por la falta de cumplimiento del Ministerio de Salud al compromiso anunciado por los programas de formación de especialidades, situación que ha perjudicado al ciclo. En conversación con Radio Universidad de Chile, Carol Muñoz, médico y presidenta de la agrupación relató cómo el Minsal ha ido dejando de lado esta política pública, incumpliendo promesas y un trabajo que por años han realizado en coordinación la secretaría de Estado y la asociación de profesionales. Lamentablemente, indica, este 2019 la autoridad de salud no ha trabajado óptimamente en el tema, disminuyendo recursos. “Desde el Ministerio hay una falta de programación para formar especialistas. No se tomó el peso del asunto con el tiempo que corresponde, porque este es un trabajo de años. El Ministerio cuenta con un pool de becas que distribuye, pero con convenios con las universidades. Sabemos que ha habido un esfuerzo tardío de las autoridades, pero no han logrado involucrar a otros personeros – como el jefe de cartera- para realmente hacer que las universidades cumplan con lo prometido”. En ese contexto, Carol Muñoz considera “desafortunadas” las palabras del ministro Jaime Mañalich, toda vez que desconocen el compromiso hecho por el Subsecretario del ramo. “Tenemos un compromiso desde 2013, donde hay una promesa de hacer una expansión de cupo de Médicos Generales de Zona. El Ministerio siempre se comprometió a expandir a medida que se expandiera el proceso, por lo mismo, hoy el ministro Mañalich se desdice. Él tiene que hacerse cargo de esta decisión y asegurarse personalmente que se cumplan algunos cupos específicos para los cargos de médicos generales de zona”, proceso acorde a la formación de especialistas. La profesional insiste que el problema principal ocurre en las zonas extremas del país. “La política pública provee médicos a zonas más extremas, a lugares donde ninguna otra política ha logrado llevar médicos. Al disminuir el sustento de este concurso se contradice el discurso del propio gobierno, porque no solo afecta a los que hoy se están formando, sino a los médicos que actualmente ejercen en zonas como Visviri o Combarbalá, por mencionar algunos”. A juicio de la médica, con este tipo de acciones se sigue debilitando el sistema público. Por lo cual anuncia que entre la estrategia de movilización se incluye asegurar la atención de urgencia en cada uno de los lugares donde están presente. La idea de la agrupación es que tanto el Subsecretario como el Ministro se sienten a conversar, con el fin de no interrumpir o repercutir en la salud de la comunidad. “Queremos que a comunidad se sume a nuestra movilización, porque todos trabajamos para mejorarla”.

