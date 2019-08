2e4d55c662

Protección de datos de pacientes: las dudas que deja la implementación del Hospital Digital Este modelo de atención en salud aprovecha las tecnologías y pretende transformar y modernizar el sistema público. Sin embargo, voces expertas ponen en duda la ciberseguridad, la efectiva protección de los datos de pacientes, sus derechos al resguardo de fichas clínicas y otra información sensible. Rodrigo Fuentes Lunes 19 de agosto 2019 8:41 hrs.

El proyecto del Ejecutivo sobre Hospital Digital nació bajo cuestionamientos. Mientras el ex ministro de Salud Emilio Santelices lo calificaba como iniciativa estrella, Jaime Mañalich, intentó “bajar el rango”. A la actual autoridad del Minsal no le gustó la directa dependencia de la idea sanitaria con la secretaría de Estado, creando un departamento aparte de Salud Digital. Dicho estamento se encarga en la actualidad de integrar los diferentes centros asistenciales a la red, además de supervisar la seguridad de la información que ahí se contiene. La plataforma web del Hospital Digital es de acceso ciudadano. La digitalización del área de la salud permitirá recurrir de una mejor manera a los datos de los pacientes, pero a la vez, supone un riesgo en relación a los ciberataques o al tráfico ilegal de información relevante. Por este motivo voces expertas en el tema ponen en duda la seguridad, la efectiva protección de los datos de pacientes, sus derechos al resguardo de, por ejemplo, fichas clínicas y otra información sensible. Para el ex presidente de la Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, existe un problema en general sobre la protección de antecedentes, la legislación y los altos estándares técnicos que debe alcanzar en el país. “Estamos en la era del hielo en esta materia. Si bien estamos sobre otros países de la región, y somos nación integrante de la OCDE, este punto en particular a quedado estancado y no hemos tenido ningún avance. La ley data del año 99, hay tres intentos por actualizarla, pero sobre todo no le entrega facultades poderosas a un organismo, como lo hace cualquier país del mundo para hacer cumplir la norma. Atrasados del punto de visto regulatorio y técnico, equipos nacionales con pericia en protección de datos”, afirmó. Marcelo Drago agregó que el primer error que se comente al impulsar este tipo de ideas modernizadoras es que el Estado sobre la marcha va perfeccionando la ciberseguridad y no se contemplan altos estándares en el proyecto desde un inicio. Además, precisó que las empresas que brindan este servicio aseguran la protección de información, pero no se hacen cargo de otros aspectos relevantes. “Esto no es solo la posibilidad de que se roben los datos o que alguien los mal utilice para suplantar identidad o los venda, esa es una arista. No se considera estos tratamientos de antecedentes, minimizados, transparentes, con la posibilidad para los usuarios de ejercer sus derechos sobre su reseña. Entonces no se crean mecanismos pensando en las potestades que tienen las personas, sino que siempre pensando en la infraestructura y la seguridad del negocio”, argumentó. En tanto, para el integrante del equipo técnico de la ONG Derechos Digitales, Carlos Guerra, el proyecto de Hospital Digital debe tener protocolos establecidos sobre manejo de la información sensible, donde las tecnologías son solo una parte. El experto señaló que es necesario contar con más información respecto del modo en que está funcionando la idea del Gobierno actualmente y cuáles son sus pretensiones a futuro. “Sobre el marco regulatorio existente en Chile para tratar información de corte médico, hay poco o nada. Algo que siente bases mínimas para proteger la información de los pacientes. Se debería tener como base una plataforma como por ejemplo la utilizada en los Estados Unidos, que rige a centros y profesionales de la salud”, subrayó. Recientemente, la comisión de Constitución Legislación, Justicia y Reglamento del Senado aprobó que sea el Consejo para la Transparencia el organismo encargado de velar por la protección de los datos personales. Esta instancia actuaría en forma autónoma tal como se ha procedido en otros países, donde las autoridades de control y protección de datos personales actúan con total independencia de los poderes del Estado.

