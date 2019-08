9988fd6f8c

Educación Nacional Camila Rojas por crisis en el Instituto Nacional: "El abandono de la educación pública es evidente" La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados criticó la poca efectividad de Fuerzas Especiales en el recinto. Asimismo, la legisladora dio detalles del informe preparado por dicha Comisión luego de su visita al establecimiento. Eduardo Andrade Martes 20 de agosto 2019 18:04 hrs.

Sobrepoblación, infraestructura no renovada y ausencia de un programa para la recuperación de clases. Estas son solo algunas de las observaciones anotadas por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en un informe despachado a las autoridades que este lunes por la tarde se reunieron para dirimir en torno a la crisis que atraviesa el Instituto Nacional. Sin embargo, estos aspectos recogidos por dicha Comisión en su visita al establecimiento hace un par de meses han pasado desapercibidos para las autoridades gubernamentales, que incluyen a la intendenta de Santiago, Karla Rubilar, y hasta el ministro del Interior, Andrés Chadwick. La presidenta de la Comisión de Educación, diputada Camila Rojas, conversó con Diario y Radio Universidad de Chile y analizó la crisis del Instituto Nacional, situación que tomó como la representación de un abandono generalizado de la educación pública. Luego de la reunión de las autoridades este lunes ¿le parece correcto el abordaje de la crisis desde la seguridad pública? La tarea de solucionar la crisis que hoy enfrenta el Instituto Nacional, al alcalde Alessandri le quedó grande. Entonces, acudir al Ministerio parece lógico. Ahora, cuando se aborda no solo desde educación sino desde la seguridad pública, no es una escena ideal. No hay que olvidar que el Instituto Nacional es un colegio donde hay niños y adolescentes, por lo tanto, el primer foco tiene que estar en defender los derechos de los estudiantes. En julio, la Comisión de Educación visitó el Instituto Nacional ¿qué impresiones le quedaron luego de esa visita y qué se refleja en el informe entregado este lunes? El informe constata distintas situaciones. La falta de profesores y profesoras y sus reemplazos, falta de infraestructura -las butacas donde se sientan los estudiantes, por ejemplo, son las mismas que se utilizaban desde los sesenta-. Parece irrisorio cuando la ministra graba un video y dice que el principal problema de infraestructura lo provocan las movilizaciones, cuando nosotros estuvimos ahí y vimos que es una infraestructura descuidada, y donde el abandono de la educación pública es evidente. ¿Y en cuanto a violencia y seguridad? Nos parece importante que hayan medidas contra la violencia, pero que primero tengan una respuesta en la propia comunidad escolar y que el rol de Carabineros se restringa a situaciones excepcionales, no como lo hemos tenido durante todo este año. Carabineros ha pasado a jugar un rol preponderante y es parte de la escena. ¿Hasta dónde debería actuar Carabineros? Los centros de padres proponen el uso de policía de inteligencia antes que de Fuerzas Especiales. Tienen razón los centros de padres. Frente a las situaciones de violencia, nosotros lo que esperaríamos es que Carabineros actúe, pero que actúe de manera eficiente. Sin embargo, lo que tenemos en las últimas semanas es que no hay detenidos, solo una comunidad gaseada por lacrimógenas. Eso quiere decir que no hay efectividad. Actualmente son tres los centros de padres, pero Alessandri ha planteado desarticularlos para la formación de uno solo ¿Ustedes encontraron diferencias en esos centros? Los tres centros de padres estuvieron tanto en el Congreso como en la visita que nosotros realizamos a las dependencias del Instituto Nacional. Si hay que buscar una coincidencia es la opinión sobre el abandono de la educación pública. Hay otras diferencias sobre cómo se aborda la situación y, finalmente, cuál es el rol que tienen que tener las autoridades, pero el punto común es el abandono de la educación pública. Personalmente, lamento que haya tres centros de padres porque no se da el mejor ejemplo en términos de articulación, pero finalmente eso lo debe resolver la comunidad, no puede ser una imposición. En la visita de la Comisión diputados de RN fueron agredidos por algunos padres y luego se querellaron ¿Comparte la oposición la postura final del informe? En su momento, como Comisión, también rechazamos lo que les ocurrió a los diputados de Chile Vamos, que ocurrió en las afueras del Instituto Nacional, adentro no tuvimos ningún inconveniente. Afuera, algunos diputados fueron golpeados y eso hay que rechazarlo sin duda alguna. Hoy, los diputados de Chile Vamos también han puesto al centro a los estudiantes. La comunidad escolar necesita un respaldo, pero el decir que apoyamos que esta comunidad pueda resolver sus problemas, que Carabineros no tenga presencia constante, no tiene que ver con no rechazar los hechos de violencia. En el informe se habla de 92 alumnos con problemas se salud mental. Eso es casi un tres por ciento de todo el alumnado Sí, pero es algo que se repite en otros establecimientos. La situación del Instituto Nacional tiene características excepcionales porque es un colegio muy antiguo, un estandarte de la educación pública, pero también hay muchos problemas que se replican a nivel nacional. El abandono de la educación pública se está generalizado, y el Instituto es como la foto del abandono que podemos ver todos.

