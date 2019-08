49dd96921e

Justicia Ministro de Justicia asegura que 'Comandante Ramiro' cumplirá 27 años de prisión El ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue derivado a la Cárcel de Alta Seguridad en horas de la madrugada y durante este martes recibirá visitas de sus familiares. El ministro de Justicia aseguró que cumplirá 30 años de cárcel, menos los tres años que ya cumplió antes de fugarse de la CAS. Por su parte, el canciller Teodoro Ribera calificó el proceso como "una buena noticia para el Estado de Derecho". Tomás González F. Martes 20 de agosto 2019 11:21 hrs.

Durante la madrugada de este martes arribó a nuestro país Mauricio Hernández Norambuena, más conocido como el “Comandante Ramiro”, extraditado desde Brasil en un vuelo de la FACh. Tras el aterrizaje, fue trasladado a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de Santiago. En un punto de prensa realizado en conjunto entre los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, tanto el canciller Teodoro Ribera como el ministro Hernán Larraín se refirieron al proceso que se concretó durante la madrugada de este martes. Sobre los cuestionamientos que habían hecho sectores del oficialismo ante la posibilidad de que se le rebajaran las penas de presidio perpetuo que tenía pendientes en nuestro país el ex frentista, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, confirmó que Chile cumplirá con el acuerdo que suscribió en 2012 con Mercosur. “Como en Brasil la pena máxima es de 30 años, la extradición es posible sólo si en nuestro país se cumple también esa pena máxima“, sostuvo el secretario de Estado. “No ha sido una decisión del Gobierno de rebajar una pena, sino que ha sido el cumplimiento de una obligación”, agregó Larraín. “Estábamos en una disyuntiva. O extraditábamos en los términos de la Corte Suprema brasileña o no había extradición, y si no había extradición lo que había era la posibilidad de que pasara a un régimen semi cerrado, con eminente riesgo de fuga, dado su historial”, explicó el titular de Justicia. “Lo que hemos hecho, al asegurar la extradición cumpliendo condiciones, es hacer posible que no haya impunidad para Hernández Norambuena”, añadió Larraín. Sobre la condena que cumplirá el ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el jefe de la cartera de Justicia aseguró que será de 30 años, tal como se había acordado con la Justicia brasilera. “Significan en la práctica 27, porque tiene 3 años ya cumplidos previo a la fuga. No es posible imputar los tiempos en Brasil porque corresponden a delitos totalmente distintos. Ahora deberá cumplir la pena que le falta”, sostuvo el ministro de Justicia. “Un proceso bastante irregular” En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile el abogado del ex líder del FPMR, Alberto Espinoza, cuestionó el proceso de extradición de su representado. “Si tuviéramos que calificarlo tendríamos que decir que es un proceso bastante irregular, puesto que la extradición que concedió el Estado de Brasil a través de la resolución de la Corte Suprema establecía como condición que se rebajaran las penas de presidio perpetuo que estaba condenado Mauricio Hernández y en la medida que eso no se produzca indudablemente que estamos frente a una situación irregular”, sostuvo el abogado. En ese sentido, Espinoza agregó que “desconocemos cuáles fueron los compromisos que el Estado chileno hizo con el Estado de Brasil para el efecto de dar cumplimento a esa condición establecida por la Corte Suprema de Brasil”. Tras la confirmación durante la madrugada de que el ‘Comandante Ramiro’ ya estaba en territorio nacional, sus familiares acudieron hasta la Cárcel de Alta Seguridad para recabar información y exigir a las autoridades del penal que se les permitiera visitar a Hernández Norambuena. Sobre esto, el abogado de la familia ratificó que se les concedió la petición. “Va a poder recibir visitas sin ningún inconveniente dentro de las reglas del sistema carcelario de la cárcel de alta seguridad”, dijo Espinoza. Una vez que la reunión concluyó se informó que Gendarmería había autorizado sólo a los familiares directos el ingreso al penal para visitas de una hora, mientras que otras personas deberán enrolarse y recién a partir de este jueves podrán ingresar. La visita de Carroza Quien también acudió a la CAS fue el ministro de la causa, Mario Carroza, quien aprovechó la instancia para referirse a uno de los temas que aún no han sido del todo aclarados: la pena que llegará a cumplir el ‘Comandante Ramiro’. “Lo primero era recibirlo, saber que se estaba cumpliendo con la extradición, fuimos al grupo 10 de la Fach, después vimos las medidas de seguridad que se iban a adoptar, luego instalado él en su celda, teníamos que ver en qué estado de salud se encontraba, y ahora resolver la parte jurídica”, señaló Carroza, quien además anunció que se reunirá con el ex frentista este miércoles. “De todas las situaciones que él está involucrado, las dos situaciones, que son el secuestro de Cristián Edwards y la muerte de Jaime Guzmán, eso ya está resuelto, porque están con condena. Lo que no está resuelto es lo de la fuga”, comentó el ministro.

