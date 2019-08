f42578e8d8

Cultura Encuesta revela que el 92% de la industria audiovisual ha vivido situaciones de acoso Asimismo, en el marco de la publicación de la primera encuesta sobre acoso laboral y/o sexual en la industria del cine, el Ministerio de las Culturas y los gremios del área firmaron un protocolo para frenar las situaciones de este tipo. Abril Becerra Miércoles 21 de agosto 2019 18:04 hrs.

Para la industria del cine, los dos últimos años han sido remecedores. Todo comenzó cuando, en 2017 y a través de un artículo publicado en The New Yorker, el famoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue acusado de abusar sexualmente de un sinnúmero de actrices, entre ellas, Angelina Jolie, Ashley Judd y Gwyneth Paltrow. A ello se sumó una denuncia en contra del actor estadounidense Kevin Spacey (House Of Cards), quien habría abusado del actor Anthony Rapp cuando éste sólo tenía 14 años. En Chile, el panorama no ha sido muy distinto. La situación se complejizó cuando, en abril de 2018, siete mujeres señalaron al productor Herval Abreu de abuso de poder y acoso. Más tarde las denuncias alcanzaron al realizador Nicolás López. Ante este escenario, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio firmó un protocolo con los gremios del cine con el fin de proteger a las y los integrantes de la industria frente a situaciones de acoso sexual y laboral. Entre quienes suscribieron la iniciativa se encuentra la Asociación de Directores y Guionistas de Chile (ADG), Chile Guionistas, el Sindicato de Actores de Chile y el Sindicato Nacional Interpempresa de Profesionales Técnicos del Cine y Audiovisual. El objetivo del acuerdo es que, en un plazo de seis meses, las entidades trabajen en conjunto para generar pautas de prevención, manuales de buenas prácticas y canales de denuncias. Para el subsecretario de las Culturas, Juan Carlos Silva, este protocolo “da cuenta de que todos los agentes del sector audiovisual están preocupados por resguardar los ambientes laborales”. “Esto es parte de lo que nosotros entendemos como una industria audiovisual sostenible. No podemos pensar en una industria audiovisual si no se incorpora la variable de los ambientes laborales resguardados y exentos de todo tipo de abuso”, comentó. Celebramos la iniciativa del sector audiovisual de instaurar un protocolo de buenas prácticas para evitar situaciones de acoso y abuso en la industria. Desde @culturas_cl apoyaremos todas las medidas para erradicar este tipo de conductas inaceptables. pic.twitter.com/5GVZPDPn3b — Juan Carlos Silva (@SCulturasyArtes) August 20, 2019 Por su parte, Claudia Pérez, miembro del Sindicato de Actores (Sidarte), sostuvo que, como organización, ya han iniciado un trabajo para abordar el problema. Esto se tradujo en la creación de una Comisión de Género, pero también, en la asesoría y acompañamiento de las víctimas. “Hemos elaborado, a través de encuentros, asambleas y talleres con universidades, un protocolo. También, hemos recibido muchas denuncias, las cuales han sido derivadas a la Corporación de Desarrollo para la Mujer La Morada. Tenemos asesoría legal para las víctimas y también algunas sanciones que son simbólicas por si alguno de nuestros socios comete algún acto que tenga que ver con esto”, comentó. De esta forma, se espera que los gremios trabajen en protocolos respecto de cómo regular los castings, los que deberían realizarse sólo en horarios laborales y en lugares habilitados para ello. Primeras mediciones El pasado martes, y en el marco de la firma del protocolo, también se reveló la primera “Encuesta sobre acoso laboral y sexual en la industria del cine”. Esta consulta, que fue ejecutada por el Sindicato Nacional Interpempresa de Profesionales Técnicos del Cine y Audiovisual (Sinteci), consideró un universo de 400 integrantes del sector. Respecto de ello, el estudio arrojó que el 92 por ciento de los consultados ha vivido acoso laboral o sexual. Asimismo, la consulta planteó que el 63 por ciento reconoce que no sabría a dónde o a quién recurrir en caso de acoso o abuso. En tanto, los resultados señalaron que el 77, 5 por ciento considera que la industria es machista. “En el fondo es una situación súper compleja, porque este machismo y los micro machismos son la antesala del acoso y el abuso. Son los espacios que generan el clima para que las otras cosas sucedan”, sostuvo Daniela Espinoza, presidenta de Sinteci. La productora audiovisual también destacó que esta es una encuesta única y que surgió desde la preocupación de las organizaciones sociales y artísticas. En esa línea, manifestó que el estudio es “un tirón de orejas”, ya que revela que el 61 por ciento cree que, en el caso de denunciar, los empleadores no tomarán las medidas adecuadas. “Esa es una cifra súper decidora, porque nos habla de que los trabajadores no están confiando en sus empleadores”, subrayó. Asimismo, indicó que el gran desafío de la encuesta es la capacitación. “Hay mucha desinformación. Ya no corre más eso de manifestar una opinión respecto de otro”, dijo. Con la firma del protocolo y a la luz de los datos sobre el acoso y el abuso en la industria audiovisual, se inicia una nueva etapa donde gremios y autoridades miran atentos el desarrollo del sector. La conclusión es una: avanzar hacia un panorama donde los canales de denuncia estén plenamente establecidos y donde las instituciones transparenten sus protocolos para el mejor desarrollo laboral.

