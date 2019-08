f42578e8d8

Médicos generales paralizan actividades por tercer día y se manifiestan en todo el país Según la organización que los agrupa, la movilización llega al cien por ciento, unos 2.500 profesionales que este miércoles salieron a protestar en varias localidades del país. En Santiago, los galenos marcharon hasta el Ministerio de Salud donde exigieron planificación, fortalecer la contratación y dar solución al problema formativo que los afecta. Diario Uchile Miércoles 21 de agosto 2019 18:14 hrs.

Más de un centenar de Médicos Generales de Zona marcharon este miércoles hasta las dependencias del Ministerio de Salud (Minsal), en el contexto de la paralización que desarrollan en varias ciudades del país. Los galenos exigen el cumplimiento de compromisos adquiridos por dicha secretaría de Estado sobre una mayor formación de especialistas, la solución a problemas en la gestión de recursos otorgados por el Minsal, además de una deuda que tendría la repartición con las universidades que los instruyen. Para la presidenta de la Asociación de Médicos Generales de Zona, Carol Muñoz, el actual problema en el área se irá acrecentando con el tiempo si no se toman medidas. “Hoy hay 909 postulantes, el próximo año se espera que sean más de mil, por lo tanto, este es un problema que, si no se programa y no se soluciona bien, claramente va a marcar un precedente para los próximos años. Hay que entender también que nosotros somos funcionarios públicos y llevamos en promedio cuatro o cinco años en el sistema público de salud con el estímulo de recibir una beca para la especialidad”, afirmó. Recordemos que el Colegio Médico ha respaldado la movilización de los profesionales de salud que, en su mayoría, se desempeña en localidades apartadas. Para la representante del gremio galeno, Izkia Siches, uno de los responsables del problema es el Departamento de Formación del Ministerio de Salud, entidad no ha podido financiar ni concretar las becas. “Chile requiere una planificación, lamentablemente el Ministerio, no solamente en este Gobierno, sino que también anteriores, ha improvisado cómo se llevan los especialistas a lo largo de toda la red. No tenemos en el país una brecha actualizada de los especialistas que se requieren, se hace todo improvisando, falta gestión, no existe evaluación de los programas, son falencias graves, pero se pueden resolver, y espero que esta paralización termine siendo una gran oportunidad”, argumentó. Al respecto, y a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que “las universidades ofrecieron los cupos de beca y tenemos financiamiento” para que 900 personas puedan especializarse, misma cifra que solicitan los médicos generales de zona, “pero la respuesta de los centros académicos ha sido menor a la anunciada“.

