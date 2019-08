c0dca3c518

Educación Nacional Marcela Cubillos insiste en que acusaciones del PS no tienen fundamentos Consultada por la acusación constitucional del Partido Socialista en su contra, la ministra de Educación indicó que se le quiere sacar del cargo por hacer su trabajo. Diario UChile Jueves 22 de agosto 2019 20:30 hrs.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, fue enfática en responder, nuevamente, a la acusación constitucional que el Partido Socialista plantea ingresar en su contra el próximo 5 de septiembre. Así, recalcando que no existe ninguna vulneración a la Ley que permita una acusación de tal magnitud, Cubillos indicó que las razones de la misma son otras. “Hace cuatro meses fue que anunciaron esta acusación, que no tiene ningún fundamento jurídico. Básicamente me quieren acusar por hacer mi trabajo”, precisó la ministra. Para Cubillos, su rol en la cabeza del ministerio de Educación ha estado ligado a fiscalizar, escuchar a los padres, sacar la violencia de los colegios y “centrar el debate educación y no en ideología”. Asimismo, la ministra defendió los dichos de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, en los que relacionó al narcotráfico con la interna del Partido Socialista, y que agudizaron el bloqueo político de dicha colectividad en contra el Gobierno. “La vocera, la ministra Pérez, no dijo nada diferente que no hayan dicho los propios dirigentes del Partido Socialista cuando hubo su crisis de elecciones internas. Por lo tanto, no se entienden las críticas que han surgido”, sentenció Cubillos. Hay que recordar, finalmente, que la acusación en contra de la ministra Cubillos está conformada por cinco capítulos, que van desde la implementación del Sistema de Admisión Escolar en la Región Metropolitana, hasta el incumplimiento de obligaciones ministeriales.

