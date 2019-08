c8c700a7fd

f2a12b3d96

Nacional Política Sebastián Piñera: “Necesitamos que el proyecto de pensiones esté aprobado en octubre” El Mandatario insistió durante su entrevista que el crecimiento de la economía chilena va a tener un repunte importante en el segundo semestre de 2019, manteniendo su aspiración de crecer 3 por ciento. Diario Uchile Domingo 25 de agosto 2019 12:03 hrs. Compartir

El presidente Sebastián Piñera antes de partir a la cumbre del G7 fue entrevistado por el diario La Tercera y se refirió al proyecto de 40 horas, la aprobación en la Cámara de Diputados de la Reforma Tributaria, la situación actual de la Economía en Chile, Reforma de Pensiones y otros temas de importancia nacional. El Mandatario insistió durante su entrevista que el crecimiento de la economía chilena va a tener un repunte importante en el segundo semestre de 2019, manteniendo su aspiración de crecer 3 por ciento. “El año pasado crecimos 4% y con el Presupuesto para 2019 ya dimos una señal, porque lo hicimos sobre la base de un crecimiento del PIB de 3,8%. Ya había indicios de tiempos difíciles. Luego redujimos ese pronóstico a 3,5% y ahora hemos dicho que estamos trabajando para acercarnos al 3%. ¿Hemos sido realistas? Por supuesto que sí, pero lo que un gobierno nunca debe hacer es sumarse al coro de los pesimistas y ser el más pesimista de todos, porque tiene una responsabilidad”, explicó Piñera. También, refutó las críticas empresariales al proyecto de rebaja de horas con flexibilidad del Gobierno y defendió los cambios a las reformas tributaria y previsional, como parte de las negociaciones para lograr su aprobación. Sobre la reducción de la jornada laboral expresó que el proyecto del Partido Comunista es malo porque no corrige lo que él considera un grave problema en la legislación chilena, que es su extrema rigidez, y porque para Piñera no permite ninguna capacidad de gradualidad de adaptación. “Ese proyecto, que espero que no se apruebe, destruiría entre 200 mil y 350 mil empleos”, advirtió. El Presidente también se refirió a la Reforma de Pensiones y manifestó que aunque un ente público no es su primera opción reconoció que su Gobierno aceptó esa condición de la Democracia Cristiana para lograr un acuerdo. “Necesitamos que el proyecto de reforma a las pensiones esté aprobado en octubre de este año”. La economía, la prioridad del Gobierno El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, reiteró este domingo el discurso del presidente Piñera sobre las expectativas del Gobierno en lo económico durante una entrevista en el programa Mesa Central. “La economía, si uno toma los dos años: 2018 y 2019, está creciendo el doble de lo que crecía en el gobierno anterior” , afirmó el ministro. 🔶 “Hay una ola de pesimismo asociado a la marcha de la economía mundial” dice el ministro de Economía @jafontaine en #MesaCentral Domingo EN VIVO » https://t.co/mQcMngb6GX pic.twitter.com/Be3rvWL55Z — T13 (@T13) August 25, 2019 Asimismo agregó que se están creando 140 mil empresas al año. “Yo fui ministro de Economía hace 9 años y en esa época se creaban 30 o 40 mil”.

El presidente Sebastián Piñera antes de partir a la cumbre del G7 fue entrevistado por el diario La Tercera y se refirió al proyecto de 40 horas, la aprobación en la Cámara de Diputados de la Reforma Tributaria, la situación actual de la Economía en Chile, Reforma de Pensiones y otros temas de importancia nacional. El Mandatario insistió durante su entrevista que el crecimiento de la economía chilena va a tener un repunte importante en el segundo semestre de 2019, manteniendo su aspiración de crecer 3 por ciento. “El año pasado crecimos 4% y con el Presupuesto para 2019 ya dimos una señal, porque lo hicimos sobre la base de un crecimiento del PIB de 3,8%. Ya había indicios de tiempos difíciles. Luego redujimos ese pronóstico a 3,5% y ahora hemos dicho que estamos trabajando para acercarnos al 3%. ¿Hemos sido realistas? Por supuesto que sí, pero lo que un gobierno nunca debe hacer es sumarse al coro de los pesimistas y ser el más pesimista de todos, porque tiene una responsabilidad”, explicó Piñera. También, refutó las críticas empresariales al proyecto de rebaja de horas con flexibilidad del Gobierno y defendió los cambios a las reformas tributaria y previsional, como parte de las negociaciones para lograr su aprobación. Sobre la reducción de la jornada laboral expresó que el proyecto del Partido Comunista es malo porque no corrige lo que él considera un grave problema en la legislación chilena, que es su extrema rigidez, y porque para Piñera no permite ninguna capacidad de gradualidad de adaptación. “Ese proyecto, que espero que no se apruebe, destruiría entre 200 mil y 350 mil empleos”, advirtió. El Presidente también se refirió a la Reforma de Pensiones y manifestó que aunque un ente público no es su primera opción reconoció que su Gobierno aceptó esa condición de la Democracia Cristiana para lograr un acuerdo. “Necesitamos que el proyecto de reforma a las pensiones esté aprobado en octubre de este año”. La economía, la prioridad del Gobierno El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, reiteró este domingo el discurso del presidente Piñera sobre las expectativas del Gobierno en lo económico durante una entrevista en el programa Mesa Central. “La economía, si uno toma los dos años: 2018 y 2019, está creciendo el doble de lo que crecía en el gobierno anterior” , afirmó el ministro. 🔶 “Hay una ola de pesimismo asociado a la marcha de la economía mundial” dice el ministro de Economía @jafontaine en #MesaCentral Domingo EN VIVO » https://t.co/mQcMngb6GX pic.twitter.com/Be3rvWL55Z — T13 (@T13) August 25, 2019 Asimismo agregó que se están creando 140 mil empresas al año. “Yo fui ministro de Economía hace 9 años y en esa época se creaban 30 o 40 mil”.