Nacional Comisión de Trabajo vota este lunes proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas La información fue confirmada por la presidenta de la instancia, Gael Yeomans, quien explicó que se citará a una sesión doble extraordinaria para el próximo lunes 2 de septiembre, en la que se discutirá el proyecto presentado por las diputadas comunistas hasta su total despacho. Martes 27 de agosto 2019

Este martes, la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, la diputada de la Convergencia Social, Gael Yeomans, anunció que citará a una sesión doble extraordinaria para el próximo 2 de septiembre en la que se votará la idea de legislar el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, de manera obligatoria. En medio de una actividad informativa que se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución, los parlamentarios de la denominada ‘Bancada transversal por las 40 horas’ repartieron afiches con información respecto del proyecto de ley que surgió desde las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola. En la instancia, la diputada Yeomans anunció que el proyecto se terminará de discutir entre las 14:30 y 19:00 horas, en dos sesiones extraordinarias citadas por la presidenta de la instancia. “Es un proyecto de ley breve, por lo que no deberíamos demorar tanto. De hecho, no son más que tres las indicaciones presentadas”, señaló la parlamentaria del Frente Amplio. “Tendremos que ver la en la discusión en particular qué es lo que sucede. Por ahora, lo que se ve en el proyecto, deberíamos despacharlo”, explicó Yeomans. También estuvo en la actividad una de las impulsoras del proyecto de ley que se votará el próximo lunes en la Comisión de Trabajo, la diputada comunista Camila Vallejo, quien hizo un llamado a no obstaculizar su tramitación. “Nos interesa muchísimo que este proyecto avance con sentido de urgencia. Es algo que hace mucho tiempo debió ser una realidad en nuestro país, con jornadas más cortas, más dignas, más normales, que permitan conciliar la vida laboral con la familiar”, sostuvo la parlamentaria. La iniciativa de las diputadas comunistas se contrapone con la iniciativa de adaptabilidad laboral que presentó el Gobierno -a la espera de que ingresen la última indicación- que habla de rebajar la jornada a 41 horas semanales promedio, pero con una flexibilidad que, además, contempla una gradualidad hasta 2027. Desde el Ejecutivo han llevado a cabo una férrea campaña en contra de la propuesta de Vallejo y Cariola, la que ha sido apoyada también por diversos sectores de la oposición, en donde han señalado que ésta es “inconstitucional”, argumentando además con distintas cifras que se perderían empleos. Mientras que el ministro de Hacienda indicó que se perderían 250 mil empleos, la cartera terminó diciendo que serían 300 mil, lo que fue aumentado por el propio Presidente de la República, quien sostuvo que se perderán hasta 350 mil empleos si ésta es aprobada.

