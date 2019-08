c746f7a6d3

23ffeaede9

Cultura Luminoides: NAVE estrena obra sobre el fenómeno de la luz y el medio ambiente En conversación con el programa Semáforo,María José Cifuentes, directora ejecutiva del centro de creación y residencia artística NAVE, comentó la programación del segundo semestre del espacio cultural. play pause Escucha Entrevista aquí. Descargar Diario Uchile Martes 27 de agosto 2019 8:53 hrs. Compartir

A principios de 2015, el centro de creación y residencia artística NAVE abrió sus puertas en pleno Barrio Yungay (Libertad #430, Santiago). Con ello, el centro cultural inició un trabajo territorial y de experimentación con el objetivo de dar espacio las artes híbridas y/o vivas. Desde ahí, se han acogido proyectos como el ciclo de Danza Contemporánea OtroSur, que busca visibilizar aquellas piezas planteadas desde el hemisferio sur de nuestro continente. En ese contexto, el próximo 31 de agosto y 1 de septiembre a las 20:00 horas se presentará la obra Luminoides. El proyecto corresponde a un trabajo colaborativo entre Josefina Camus y Rodrigo Chaverini. En la pieza se reflexiona sobre el pasado, el presente y el futuro, poniendo en crisis las nociones de temporalidad. Asimismo, pone su acento en el fenómeno de la luz, lo que es recogido a través de diferentes medios como el movimiento, la iluminación, el video y el sonido en vivo. En esa línea, se cruzan saberes astronómicos, físicos y filosóficos. En conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, María José Cifuentes, directora ejecutiva de NAVE, señaló que Luminoides “habla mucho sobre el futuro, el medio ambiente, pero desde una instalación lumínica”. Artes vivas Para María José Cifuentes, NAVE se ha transformado en un lugar inédito, ya que ha favorecido la creación de experiencia en el público. “Las personas que van a NAVE se abren a una experiencia, que no necesariamente es racional, sino que muchas veces es somática, es decir, cómo me siento a nivel incluso, corporal. Por ejemplo, hemos hecho meditaciones masivas”, indicó María José Cifuentes. Asimismo, la gestora cultural destacó cómo el centro ha favorecido la creación de proyectos a partir de la idea de “artes vivas”. “Con el tiempo nos hemos transformado en un espacio donde se produce mucho, donde se estrena y donde se desarrollan obras. Entonces, si bien no somos un teatro convencional que tiene una parrilla programática permanente con funciones, lo que hacemos es, por un lado, recibir proyectos en residencia y luego estos se estrenan en salas”, dijo. “Nos hemos dado cuenta de que el arte está bastante abierto a dialogar entre disciplinas y hay muchas artes que ya no se reconocen en un solo lugar. No se reconocen bailarines o actores o cineastas o músicos, sino que les gusta o trabajan con muchos lenguajes, por lo tanto, hemos establecido cada vez más que no somos un espacio disciplinar, sino que nos dedicamos a estas cosas más híbridas que han ido surgiendo en el último tiempo. Somos un lugar mucho más dado a la experimentación que al espacio de la entretención o al espectáculo. Nos interesan los cruces“, comentó.

A principios de 2015, el centro de creación y residencia artística NAVE abrió sus puertas en pleno Barrio Yungay (Libertad #430, Santiago). Con ello, el centro cultural inició un trabajo territorial y de experimentación con el objetivo de dar espacio las artes híbridas y/o vivas. Desde ahí, se han acogido proyectos como el ciclo de Danza Contemporánea OtroSur, que busca visibilizar aquellas piezas planteadas desde el hemisferio sur de nuestro continente. En ese contexto, el próximo 31 de agosto y 1 de septiembre a las 20:00 horas se presentará la obra Luminoides. El proyecto corresponde a un trabajo colaborativo entre Josefina Camus y Rodrigo Chaverini. En la pieza se reflexiona sobre el pasado, el presente y el futuro, poniendo en crisis las nociones de temporalidad. Asimismo, pone su acento en el fenómeno de la luz, lo que es recogido a través de diferentes medios como el movimiento, la iluminación, el video y el sonido en vivo. En esa línea, se cruzan saberes astronómicos, físicos y filosóficos. En conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, María José Cifuentes, directora ejecutiva de NAVE, señaló que Luminoides “habla mucho sobre el futuro, el medio ambiente, pero desde una instalación lumínica”. Artes vivas Para María José Cifuentes, NAVE se ha transformado en un lugar inédito, ya que ha favorecido la creación de experiencia en el público. “Las personas que van a NAVE se abren a una experiencia, que no necesariamente es racional, sino que muchas veces es somática, es decir, cómo me siento a nivel incluso, corporal. Por ejemplo, hemos hecho meditaciones masivas”, indicó María José Cifuentes. Asimismo, la gestora cultural destacó cómo el centro ha favorecido la creación de proyectos a partir de la idea de “artes vivas”. “Con el tiempo nos hemos transformado en un espacio donde se produce mucho, donde se estrena y donde se desarrollan obras. Entonces, si bien no somos un teatro convencional que tiene una parrilla programática permanente con funciones, lo que hacemos es, por un lado, recibir proyectos en residencia y luego estos se estrenan en salas”, dijo. “Nos hemos dado cuenta de que el arte está bastante abierto a dialogar entre disciplinas y hay muchas artes que ya no se reconocen en un solo lugar. No se reconocen bailarines o actores o cineastas o músicos, sino que les gusta o trabajan con muchos lenguajes, por lo tanto, hemos establecido cada vez más que no somos un espacio disciplinar, sino que nos dedicamos a estas cosas más híbridas que han ido surgiendo en el último tiempo. Somos un lugar mucho más dado a la experimentación que al espacio de la entretención o al espectáculo. Nos interesan los cruces“, comentó.