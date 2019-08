abc302882d

Cultura Chao Carbón: 28 ilustraciones por el cierre de las termoeléctricas A través de una exposición itinerante, los dibujantes presentan una serie de postales que denuncian el daño generado por las centrales a carbón en el país. En conversación con nuestro noticiero Radioanálisis, el ilustrador Rodrigo Hurtado y la periodista Pía Vergara se refirieron al proyecto. Diario Uchile Miércoles 28 de agosto 2019 19:45 hrs.

El 21 de agosto de 2018, los medios de comunicación dieron a conocer las primeras noticias sobre la intoxicación masiva que, por entonces y producto de los altos índices de contaminación ambiental generados por centrales a carbón, afectaba a las comunas de Quintero y Puchuncaví. Con el pasar de los días, la situación fue complejizándose hasta alcanzar a más de mil afectados. Desde el Gobierno, en tanto, decretaron Alerta Amarilla y, posteriormente, Alerta Sanitaria. Luego, en junio de 2019, vendría el anuncio más ambicioso: el cierre de ocho centrales a carbón, lo que debería concretarse en un plazo de cinco años. Sin embargo, para las organizaciones sociales, el anunció resultó incómodo porque, en su opinión, no se atacaba el tema de fondo y porque las termoeléctricas en cuestión ya estaban alcanzando su tiempo de vida útil, por lo que la información sobre su cierre no resultaba novedosa. Así, frente a este contexto, más de cien organizaciones se unieron para dar vida a la campaña Chao Carbón, que busca el cierre de las 28 termoeléctricas ubicadas en las denominadas Zonas de Sacrificio de nuestro país, es decir, Quintero, Puchuncaví, Mejillones, Tocopilla, Huasco y Coronel. En ese marco, las organizaciones dieron vida a la exposición itinerante Arte Carbón, que reúne el trabajo de 28 ilustradores nacionales, entre ellos, Sofía Garabito, Víctor Vergara, Paula Novoa, Rodrigo Hurtado, María Elena Bustos, Camilo Ortiz, Sol Díaz y Nicolás Sagredo. Este proyecto, junto con la muestra, comprende un objeto de arte donde cada ilustración se transforma en una postal. Al reverso de las imágenes están las especificaciones de cada una de las termoeléctricas existentes en el país. Esta iniciativa surgió luego de un amplio debate de las organizaciones donde discutieron sobre cómo concientizar respecto del cierre de las termoeléctricas. “Todo nace en una sesión creativa que hicimos en Punta de Choros. Ahí se fue dando curso a la idea de que hiciéramos postales, porque de qué servía que terminara en un Museo. Ahí nace este objeto que tiene la intención de que este objeto no quede ahí, sino que tú puedes compartirlo con alguien influyente”, señaló en conversación con el programa Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, el ilustrador Rodrigo Hurtado. Por su parte, Pía Vergara, encargada de comunicaciones de la campaña Chao Carbón, indicó que la muestra evidencia cómo hoy la sociedad está sensibilizada respecto de las consecuencias que generan las centrales a carbón. “Este es un problema que tiene directa relación con la sensibilidad respecto de la salud de los niños, la salud de los abuelos, de cualquier persona. En las Zonas de sacrificio las personas se enferman cuatro veces más de cáncer, entonces, es un tema que es súper sensible, porque finalmente no sólo se trata de un tema de desarrollo, sino que tiene que ver con la vida, con que nuestros compatriotas no tienen otra opción”, dijo. La exposición Arte Carbón fue inaugurada el 16 de agosto en el Sindicato de Pescadores de Ventanas (Bellavista #155), sin embargo, próximamente, se trasladará hasta el Congreso. El objetivo es concientizar, en distintos territorios, sobre la necesidad de cerrar las termoeléctricas existentes en el país.

