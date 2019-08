Greta Thunberg en Nueva York: “La guerra contra la naturaleza debe terminar”

La activista sueca contra el cambio climático Greta Thunberg, de 16 años, llegó este miércoles a Nueva York tras cruzar el Atlántico en un velero “cero carbono”, después de una travesía de 15 días.

Al desembarcar, Thunberg manifestó estar abrumada por el recibimiento y agradeció a los activistas y personas presentes. Durante la rueda de prensa reiteró que la crisis climática es la mayor calamidad que la humanidad haya enfrentado. “Necesitamos unirnos y tomar medidas porque, de lo contrario, podría ser demasiado tarde. No esperemos más, hagámoslo ahora “.

“Es una locura que una joven de 16 años tenga que cruzar el Atlántico para tomar una posición … [contra] la crisis climática y ecológica que es una crisis global y una de las más grandes que la humanidad jamás haya enfrentado”.

También se refirió a los incendios en el Amazonas. “Es tan horrible. Es difícil de imaginar. La guerra contra la naturaleza debe terminar “, indicó.

Los periodista presentes insistieron a que la activista se refiriera al presidente de Estados Unidos. “Todo el mundo me pregunta por Donald Trump. Mi mensaje para él es que escuche a la ciencia y obviamente él no hace eso. Si nadie ha sido capaz de convencerlo sobre la crisis climática y la urgencia ¿por qué yo podría lograrlo?”.

La activista también se manifestó sobre su viaje a Chile y sus expectativas con la COP 25. “Definitivamente iré a Chile y evitaré que sea volando. Habrán muchos trenes, autobuses y probablemente navegaré también”.

Además reafirmó su esperanza en que la Cop 25 sea un punto de inflexión y que ayude a que los líderes del mundo no ignoren más la situación del planeta.

Naciones Unidas también le dio la bienvenida a Estados Unidos con una flotilla de 17 veleros instalados cerca del puente Verrazano que conecta los distritos de Brooklyn y Staten Island, cada barco representa las metas de desarrollo sostenible.

The @UN has sent out one boat for each of the 17 sustainable development goal to greet us! Thank you! pic.twitter.com/AU5ZSVj5vD

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019