Economía Nacional Política Diputado Guillermo Ramírez (UDI) por 40 horas: "Si se cumplen las reglas, no veo por qué habría que ir al TC" El diputado integrante de la comisión de Trabajo, quien en un comienzo se mostró partidario de votar a favor de la moción, criticó la decisión de apurar la tramitación de la propuesta legal. En ese sentido, el legislador acusó a algunos parlamentarios de oposición de actuar de manera "populista" y de intentar sacar "un rédito político" a costa de los trabajadores. Montserrat Rollano Jueves 29 de agosto 2019 18:53 hrs.

Molestia generó en el oficialismo el anuncio por parte de la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans (Convergencia Social), de acelerar la discusión de la moción que rebaja la jornada laboral a 40 horas, para que así sea despachada durante la próxima semana a la Sala. Tanto ministros como parlamentarios de Chile Vamos salieron a reprochar la medida, la que calificaron de “irresponsable”. En ese contexto, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado UDI e integrante de la Comisión de Trabajo, Guillermo Ramírez, fustigó la decisión de los y las diputadas de oposición, enfatizando que “es la manera en la que no hay que legislar”. “No se ha invitado a los sindicatos de ninguna empresa, no se ha invitado a los representantes de las pymes, no se ha invitado a los expertos del Gobierno que nos digan cuánto cuesta esto y cuáles son las implicancias. Aquí aparentemente lo que hay es una intención de pasar maquina aprovechando la mayoría, sin tener una discusión seria y sin ver cómo esto puede afectar negativamente la vida de los trabajadores”. Asimismo, el legislador expresó que “si la oposición está siendo irresponsable, populista y si lo que quiere finalmente es sacar un rédito político a costa de los trabajadores, lo lamento. (…) Lo que esperamos es que en la oposición empiece a primar la cordura y que no se deje arrastrar toda la oposición en esta lógica populista, de empujar un proyecto sin ningún tipo de evidencia y vetando un debate que a nosotros nos parece que es interesante”. El diputado de la UDI, quien en un comienzo se mostró partidario a la idea de legislar la moción de las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo, detalló las razones que lo llevaron a abstenerse. “Primero, porque yo consideraba que aquí había que, al menos, discutir la posible incorporación de mayor flexibilidad laboral y, lo segundo, es la forma en la que se aprobó la idea de legislar, en donde no se respetaron las urgencias del Gobierno, en que no se permitió que expusiera el ministro, en donde no se dejó que se debatiera, no es la forma en que yo creo que se tiene que legislar”. Además Guillermo Ramírez afirmó que “seguir buscando exclusas para no legislar en torno a la flexibilidad laboral, es lo peor que podemos hacer para los trabajadores chilenos” y agregó que, si la razón es que los sindicatos no son lo suficientemente fuertes, es una situación que se puede revisar. “Fortalezcamos los sindicatos, pero no tiene ningún sentido mantener la rigidez laboral que tenemos hoy en día. Al final, cualquier persona que sepa un poco de este tema sabe que no hay ningún país en la OCDE que tenga el nivel de rigidez laboral que tenemos nosotros, es absolutamente ridículo. Hoy día hay una serie de empresas en Chile que están en la total ilegalidad porque han llegado a acuerdo con los sindicatos para mayor flexibilidad y hacen la vista gorda a la ley, y están funcionando en las sombras”. Respecto de la posible inconstitucionalidad del proyecto “40 horas”, Guillermo Ramírez señaló que “si la forma en que este proyecto avanza en su trámite es saltándose las reglas y la ley, nosotros no solo tenemos el derecho, tenemos el deber de llevarlo al Tribunal Constitucional”. En esa línea, el diputado gremialista sostuvo que espera que “si el proyecto va a avanzar –que están en su derecho de hacerlo porque así es la democracia- se haga de acuerdo a las reglas; citando a las personas que tienen que exponer como se ha hecho siempre, respetando los plazos, haciendo bien las citaciones, respetando las urgencias de la Comisión. Si se cumplen las reglas, que yo no pido más que eso, no veo por qué habría que ir al Tribunal Constitucional, pero si se sigue avanzando a costa de las reglas, tenemos el deber de hacer cumplir la ley”.

