Nacional Pensionados denuncian que su aguinaldo es el más bajo del sistema Según indicó la Unidad Nacional de Pensionados (UNAP), casi un millón de adultos mayores quedaron marginados de este monto y, además, no cuentan con beneficios en el transporte público. Diario UChile Jueves 29 de agosto 2019 20:11 hrs. Compartir

Cerca a celebrarse las fiestas patrias, la Unión Nacional de Pensionados (UNAP) denunció, este miércoles, que el monto que recibirán como aguinaldo es muy bajo y que, además, margina a casi un millón de adultos mayores, quienes no recibirán este beneficio por parte del Gobierno. Según indicó el presidente de la UNAP, Francisco Iturriaga, dicho aguinaldo “es un monto paupérrimo. Un chiste y muy malo”. En concreto, según los afiliados al Instituto Nacional de Previsión Social, el Instituto de Seguridad Laboral, cajas de previsión y mutualidades de empleadores, el monto correspondiente al aguinaldo será de 19 mil 535 pesos. Esta cifra, según la UNAP, posiciona a los pensionados como el segmento que tiene el monto de aguinaldo más bajo del sistema. Hay que recordar que, en años anteriores, la UNAP ya ha expresado su descontento por el tema del aguinaldo. Sin ir muy lejos, considerando el monto del año pasado, el incremento al 2019 ha sido solo de 1.535 pesos. Finalmente, desde la organización se ha recalcado que el panorama es peor para quienes no están afiliados a ninguno de los sistemas de previsión mencionados anteriormente. Ellos no solamente no recibirán su aguinaldo, también no cuentan con beneficios en la utilización de Metro u otro transporte público.

