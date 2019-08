c8f067adbc

232115744e

Presidente de la Cámara Baja: “Los anuncios de reactivación económica no han funcionado” “Esta es la tercera vez que se anuncian medidas pro inversión y pro reactivación de la economía, pero la historia reciente nos indica que las dos veces anteriores no han funcionado”, afirmó hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores García, al comentar los dichos del ministro de Hacienda, quien aseguró que se están viendo síntomas de mejoría económica y que los indicadores del segundo semestre “serán mucho mejores”. Diario UChile Viernes 30 de agosto 2019 16:12 hrs. Compartir

“Esta es la tercera vez que se anuncian medidas pro inversión y pro reactivación de la economía, pero la historia reciente nos indica que las dos veces anteriores no han funcionado”. Con esas palabras, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), expresó su escepticismo respecto del paquete de medidas anunciadas esta semana por el el ministro de Hacienda, quien aseguró que se están viendo síntomas de mejoría económica y que los indicadores del segundo semestre “serán mucho mejores”. El parlamentario manifestó sus dudas en relación a la “agenda de aceleración económica” anunciada esta semana por el Gobierno y que incluye el adelanto de planes de inversión en obras públicas y subsidios habitacionales por un total de 571 millones de dólares, el tercer paquete de medidas para hacer frente a la caída en el crecimiento y las expectativas económicas. “Las medidas de reactivación económica que ha anunciado el gobierno yo espero honestamente que funcionen, porque como autoridad y ciudadano de este país me interesa que a Chile le vaya bien. Hoy la preocupación principal de los chilenos es el temor a perder el empleo y la estabilidad laboral, pero las medidas anunciadas son escasas: 571 millones de dólares en obras que de todas maneras estaban programadas pero que se comprimen un poco la verdad es que no creo que sea la solución”, manifestó el parlamentario DC en Valdivia. “Esta es la tercera vez que se anuncian medidas pro inversión y pro reactivación de la economía que no han funcionado. La economía sigue cayendo, aumentando la incertidumbre y bajando los indicadores de varios rubros. No sé por dónde el segundo semestre va a ser mejor, quedan cuatro meses para terminar el año y las medidas de reactivación recién se anuncian ahora, las tasas de interés que ha definido el Banco Central se mantienen más o menos igual, no hay una medida efectiva que estimule la inversión, la compra de bienes. En fin, no veo por dónde vayamos a tener mejores indicadores de los que ya se han anunciado y no se han cumplido”, agregó. Flores hizo referencia al reciente estudio que reveló que un 34,4% de los chilenos se encuentran endeudados y 4,5 millones de personas en situación de morosidad, y también del informe de la Cámara Chilena de la Construcción que advierte que los precios de las viviendas se han hecho “inaccesibles” en nuestro país. “El mercado inmobiliario y el suelo para construir están exageradamente altos y tenemos los valores más elevados del mundo, los planes reguladores parados hace años, trámites tremendamente engorrosos, el ministerio de Vivienda dejó de hacer gestión de suelo y lo dejó en manos de privados hace varios años. En definitiva, no estamos recogiendo los problemas reales ni transformándolos en soluciones reales. No creo que Chile esté en condiciones de dar un salto en la economía en los cuatro meses que quedan de este año”, finalizó el presidente de la Cámara.

“Esta es la tercera vez que se anuncian medidas pro inversión y pro reactivación de la economía, pero la historia reciente nos indica que las dos veces anteriores no han funcionado”. Con esas palabras, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), expresó su escepticismo respecto del paquete de medidas anunciadas esta semana por el el ministro de Hacienda, quien aseguró que se están viendo síntomas de mejoría económica y que los indicadores del segundo semestre “serán mucho mejores”. El parlamentario manifestó sus dudas en relación a la “agenda de aceleración económica” anunciada esta semana por el Gobierno y que incluye el adelanto de planes de inversión en obras públicas y subsidios habitacionales por un total de 571 millones de dólares, el tercer paquete de medidas para hacer frente a la caída en el crecimiento y las expectativas económicas. “Las medidas de reactivación económica que ha anunciado el gobierno yo espero honestamente que funcionen, porque como autoridad y ciudadano de este país me interesa que a Chile le vaya bien. Hoy la preocupación principal de los chilenos es el temor a perder el empleo y la estabilidad laboral, pero las medidas anunciadas son escasas: 571 millones de dólares en obras que de todas maneras estaban programadas pero que se comprimen un poco la verdad es que no creo que sea la solución”, manifestó el parlamentario DC en Valdivia. “Esta es la tercera vez que se anuncian medidas pro inversión y pro reactivación de la economía que no han funcionado. La economía sigue cayendo, aumentando la incertidumbre y bajando los indicadores de varios rubros. No sé por dónde el segundo semestre va a ser mejor, quedan cuatro meses para terminar el año y las medidas de reactivación recién se anuncian ahora, las tasas de interés que ha definido el Banco Central se mantienen más o menos igual, no hay una medida efectiva que estimule la inversión, la compra de bienes. En fin, no veo por dónde vayamos a tener mejores indicadores de los que ya se han anunciado y no se han cumplido”, agregó. Flores hizo referencia al reciente estudio que reveló que un 34,4% de los chilenos se encuentran endeudados y 4,5 millones de personas en situación de morosidad, y también del informe de la Cámara Chilena de la Construcción que advierte que los precios de las viviendas se han hecho “inaccesibles” en nuestro país. “El mercado inmobiliario y el suelo para construir están exageradamente altos y tenemos los valores más elevados del mundo, los planes reguladores parados hace años, trámites tremendamente engorrosos, el ministerio de Vivienda dejó de hacer gestión de suelo y lo dejó en manos de privados hace varios años. En definitiva, no estamos recogiendo los problemas reales ni transformándolos en soluciones reales. No creo que Chile esté en condiciones de dar un salto en la economía en los cuatro meses que quedan de este año”, finalizó el presidente de la Cámara.