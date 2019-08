f93cd5529f

Economía Nacional Política Diputada Sofía Cid: "El trabajador tiene derecho a decidir quién administrará su 4 por ciento" La única mujer integrante de la comisión de Hacienda de la Cámara confirmó que buscará modificar el artículo del proyecto de ley de pensiones que da la exclusividad a un ente estatal en la gestión del aporte adicional. Este martes participará en la discusión sobre la reforma impulsada por el Ejecutivo. Rodrigo Fuentes Sábado 31 de agosto 2019 15:20 hrs.

Para este martes está fijada la reunión de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se comenzarán a discutir los artículos y el posible financiamiento de la reforma de pensiones del Gobierno. Durante la discusión, los parlamentarios escucharán las exposiciones de los ministros de Hacienda, Felipe Larraín y Trabajo, Nicolás Monckeberg, quienes darán cuenta de lo que anteriormente fue aprobado en la comisión de Trabajo y eventualmente reponer algunos artículos rechazados en previa instancia parlamentaria. La propuesta del Ejecutivo pasó a Hacienda con uno de sus “puntos fundamentales”, como dijo el ministro Felipe Larraín al referirse al ente estatal que administrará el cuatro por ciento de cotización adicional y los seguros sociales, respaldado por la mayoría. Desde Chile Vamos fueron tajantes: “No es la reforma que hubiésemos hecho”. Este precepto lo reafirmó la diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid, quien precisó que este punto, y la decisión de que los propios cotizantes puedan elegir quien administrará el porcentaje de cotización extra, debería ser reincorporado al proyecto de ley durante su tramitación. “Lo que más me preocupa dentro de este proyecto es la insistencia en la obligación de que este cuatro por ciento no sea de libre elección. Si bien se entiende este acuerdo de la Democracia Cristiana y la oposición sobre crear este ente público, me preocupa que la entidad no pierda el norte, no sea un tema ideológico, e insistir en la libertad de elección, que el trabajador tenga la potestad de decidir quién administrará su aporte adicional”, afirmó. Recordemos que después de casi dos décadas, la comisión de Hacienda dejará de ser exclusiva de hombres, ya que, a partir de este lunes, y hasta el 2021, cuando se acaba el actual período parlamentario, la diputada de RN Sofía Cid, integrará la instancia parlamentaria. Respecto de la discusión que se dará este martes sobre el proyecto oficial de reforma a las pensiones, el diputado demócrata cristiano Pablo Lorenzini, indicó que la prioridad y lo que condicionará también su voto favorable, será el aumento de recursos para el Pilar Solidario y la ratificación de los seguros de longevidad y para la mujer, en este último caso para intentar equiparar una pensión adecuada en comparación a los hombres. “Aquí hay que buscar ratificar y consolidar al menos dos seguros: uno para dar la tranquilidad a los más longevos, sean los años que sean, y evitar el susto en los últimos años de quedarse sin nada, y el segundo para la mujer, independientemente de los años de ahorro que tenga, porque ellas cumplen otras labores como dueñas de casa, respaldo a sus familias, etcétera”, argumentó. Durante la discusión de este martes, Lorenzini también planteará la idea de que el financiamiento a estos subsidios permanentes para la tercera edad y las mujeres sean cubiertos por aportes derivados de las utilidades de las propias AFP. Otro aspecto esencial –precisó- es que la cotización previsional adicional sea de al menos el cinco por ciento como base. En tanto, para el también integrante de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el PS Manuel Monsalve, se insistirá en la autonomía que debe tener el ente público administrador del cuatro por ciento adicional, lejos de la estrategia de inversión planteada por las AFP, sobre dónde invertir y el plazo. “Los fondos de pensiones canadienses o suecos hacen inversiones de largo plazo, que dan más seguridad, garantías y obtienen mayores rentabilidades, todo lo contrario de lo que hoy hacen las AFP. Nos parece que esa es una facultad que debe tener la entidad pública, dónde se invierte, riesgos tolerables y límites de inversión. Además, con garantías sobre los dineros, es decir, un peso que se ha puesto en ente público no vaya a parar a las administradoras privadas”, subrayó. Recordemos que el Gobierno espera reponer artículos rechazados por la comisión de Trabajo, como, por ejemplo, un nuevo diseño para la gestión del cuatro por ciento de ahorro adicional, que los beneficios que entrega el Pilar Solidario no sean uniformes, que se incrementen según la edad, y eliminar la recientemente aprobada prohibición de que las AFP carguen al fondo de pensiones las comisiones de intermediación, entre otros puntos relevantes para el Ejecutivo.

