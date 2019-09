0b1020e0e7

Nacional Andras Uthoff: Con la reforma previsional, el sistema de pensiones "quedaría obsoleto en el corto plazo" Ad portas de la discusión de la reforma previsional en la Comisión de Hacienda de la Cámara, el experto en pensiones conversó con Diario y Radio U.de Chile sobre la viabilidad de la propuesta presentada por el Gobierno. "Lo que viene a futuro es una incertidumbre en el mercado del trabajo", advirtió. Tomás González F. Lunes 2 de septiembre 2019 15:52 hrs.

Con la presencia del ministro del Trabajo y el subsecretario de la cartera, este martes, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados iniciará la discusión del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que busca reformar el sistema de pensiones. Luego de la victoria oficialista, tras la aprobación de las indicaciones del Gobierno en la Comisión de Trabajo, y con la intención, ya manifiesta, de los parlamentarios de Chile Vamos de reponer las indicaciones para que el cuatro por ciento adicional, que ha sido el punto más discutido de la reforma, sea administrado por privados en vez de un ente estatal, el proyecto de ley se acerca cada vez más al texto original presentado por el Ejecutivo. Así lo afirmó el doctor en Economía de la Universidad de California Berkeley y experto en pensiones, Andras Uthoff, quien en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, se refirió al proyecto que se discute esta semana en el Congreso y que protagonizará la sesión de este martes en la comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Sobre la posibilidad planteada por el oficialismo de volver a discutir los puntos que fueron rechazados durante la tramitación de la reforma de pensiones en la instancia legislativa, Uthoff sostuvo que de reponerse estas indicaciones el proyecto sería más de lo mismo y no aseguraría una vejez digna. “El tema de fondo es que el proyecto, y si quieren reponer tal cual estaba originalmente, es básicamente más de lo mismo. Es reforzar la capitalización individual con distintos agentes, no las AFP, sino que otros actores, como para decir ‘no va a ir más plata a las AFP’, que es lo que quería la Democracia Cristiana”, aseguró el economista y experto en pensiones. “Pero el proyecto lo único que intenta es cambiar sus parámetros, es más de lo mismo y no asegura una vejez digna para la gente“, añadió Uthoff. El economista también insistió en que la situación actual del sistema de pensiones es un problema serio y que es necesario un cambio. En esa línea, Uthoff sostuvo que “hemos heredado un muy mal sistema del modelo neoliberal”, pero que existen alternativas para cambiarlo. No obstante, agregó que para esto se necesita voluntad política. Frente a este escenario, el economista e integrante de la Comisión Bravo que intentó reformar las AFP durante el gobierno de Michelle Bachelet lamentó el hermetismo con que el Gobierno ha tratado esta materia. “Se está haciendo sencillamente entre cuatro paredes, en La Moneda, y en una defensa a ultranza del sistema”, lamentó Uthoff. “Lo que hay que hacer, básicamente, es crear una comisión, como se hizo otras veces, que realmente debata lo que el país necesita. Ese paso no lo estamos dando. Entonces estamos en una situación muy difícil para lo que es el futuro del sistema de pensiones chileno“, propuso el experto en pensiones. Para Andras Uthoff, en la actualidad, el mercado laboral evoluciona con un dinamismo sin precedentes. La discusión de la reducción o flexibilidad de la jornada laboral ha copado la contingencia y sus repercusiones en el sistema de pensiones también han dado qué hablar. En ese sentido, el economista de la Universidad de California Berkley sostuvo que, en medio de los constantes cambios que sufre el mercado del trabajo, el proyecto de pensiones del Gobierno no bastaría para adaptarse. “Quedaría obsoleto en el corto plazo. Lo que viene a futuro es una incertidumbre en el mercado del trabajo, en el sentido de que la gente independiente va a estar mutando, hay nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo en que la gente no va a tener un empleo estable con un empleador. Y si tu te fijas toda la propuesta del Gobierno está basada en un asalariado con un empleador”, sostuvo el economista. “Ya vemos que es un proyecto o un sistema que no dio resultados y más de lo mismo no va a mejorar la situación“, agregó. Cabe recordar que fueron dos las indicaciones rechazadas durante la tramitación de la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo. Por una parte, la propuesta para que se reajuste la pensión básica solidaria y, asimismo, la que tiene que ver con la pensión máxima con aporte solidario según los tramos de edad. Es justamente ahí donde estarán concentrados todos los esfuerzos del Ejecutivo.

