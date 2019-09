0b1020e0e7

Lili Orell asume en el Instituto Nacional y anuncia "tolerancia cero" a la violencia La profesora de Física y Ciencias Naturales ejercerá el cargo hasta marzo de 2020 cuando debe asumir el rector o rectora que sea elegido de acuerdo al sistema de Alta Dirección Pública. Diario UChile Lunes 2 de septiembre 2019 10:36 hrs.

Este lunes comenzó el interinato de la Rectoría del Instituto Nacional a cargo de la ex seremi de Educación, Lili Orell. Se trata de la segunda vez en la historia del emblemático liceo que una mujer está a cargo de la dirección del establecimiento. En su discurso de inicio de funciones, Lili Orell relevó la importancia del diálogo para la solución de los conflictos y afirmó que pedirá toda la ayuda necesaria para sacar adelante el trabajo que le fue encomendado. “Sé que no es una tarea fácil, pero que tengo todas las ganas de cumplir a cabalidad, creo que necesito el apoyo de todo el mundo porque no es una tarea que se pueda hacer sola. No estamos por la violencia, se puede dialogar y yo tengo una postura de puertas abiertas”, Consultada respecto de los episodios de violencia vividos al interior del liceo, la nueva Rectora señaló que su posición es clara y que “a la violencia todo el mundo le tiene que decir tolerancia cero, porque no conduce a nada”. A la vez, se refirió a la utilización de las prerrogativas que entrega la llamada ley de Aula Segura para quienes dirigen establecimientos educacionales. “Es una ley que mandata a las instituciones y a las personas que dirigen los establecimientos educacionales a aplicarla en caso de emergencia, o cuando se atente gravemente contra la integridad física o sicológica de las personas”. Lili Orell es profesora en Física y Ciencias Naturales, magíster en Gestión y Administración Educacional y máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos en el Nuevo Entorno Digital de la Universidad Autónoma de Madrid. Su dirección tiene como fecha de término marzo del 2020, pues su rol es el de ser un nexo entre la conducción de Fernando Soto y el siguiente Rector que será elegido mediante el Sistema de Alta Dirección Pública.

