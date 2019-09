Boris Johnson pierde mayoría en el Parlamento y abre las puertas para elecciones anticipadas

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, perdió este martes la mayoría del Parlamento británico, luego que el diputado Phillip Lee anunciara que abandonaba el Partido Conservador y que ahora se uniría a los Liberales Demócratas.

El parlamentario, al que los medios catalogan como el “tory rebelde”, evidenció su decisión cuando el Primer Ministro tomó la palabra. El diputado se levantó de su asiento donde están situados los conservadores y cruzó la Cámara hasta la bancada de los liberales demócratas.

“Después de pensarlo mucho, he llegado a la conclusión de que ya no es posible servir a los intereses de mis electores y país como miembro conservador del Parlamento”, afirmó Lee a través de la red social Twitter.

Asimismo, el diputado, a través de un comunicado, señaló que su decisión de unirse al Partido Liberal dice relación con que considera que éste está en un mejor lugar para construir y unificar una fuerza política que pueda sanar las divisiones en el Reino Unido.

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR — Dr Phillip Lee MP (@DrPhillipLeeMP) September 3, 2019

La Cámara de los Comunes debate este miércoles la toma de control de la agenda parlamentaria para poder tramitar una ley que impida la salida no negociada de la Unión Europea, tal y como pretende el Primer Ministro.

En este sentido, la oposición durante esta sesión del Parlamento pretende impulsar con urgencia una resolución que obligue al Primer Ministro a solicitar a la Unión Europea un nuevo plazo de dos meses para finalizar el Brexit. Johnson amenazó con expulsar de su partido a los conservadores rebeldes (más de 15) dispuestos a apoyar esa propuesta.

“Quiero que todo el mundo lo sepa: bajo ninguna circunstancia pediré una nueva prórroga a Bruselas. Nos vamos el 31 de octubre, y no hay pero que valga. (…) Yo no quiero unas elecciones anticipadas, y la gente no quiere unas elecciones anticipadas”, anunció de forma desafiante el líder del gobierno británico.

Por su parte, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, señaló estar listo para unas elecciones. “Queremos evitar un Brexit sin acuerdo y celebrar elecciones generales”.

Boris Johnson isn’t winning any friends in Europe and he’s losing friends at home. His is a government with no mandate, no morals and, as of today, no majority. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) September 3, 2019

“Boris Johnson no está ganando ningún amigo en Europa y está perdiéndolos en casa. Su Gobierno es uno sin liderazgo, sin moral y hasta el momento, sin mayoría”, agregó Corbyn a través de Twitter.

En materia económica, la libra cayó por debajo de $ 1.20 dólares, su nivel más bajo en tres años, ya que los operadores se apresuraron a vender libras esterlinas después del ultimátum de Boris Johnson a los parlamentarios en orden a lograr un respaldo al Brexit o enfrentar una elección.