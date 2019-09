Brexit: Parlamento desafía a Boris Johnson y toma control de la agenda

Este martes los parlamentarios británicos votaron a favor de una moción que les permite tomar el control de la agenda parlamentaria, una propuesta que permitiría otra extensión para una salida del país de la Unión Europea.

Por lo tanto, este miércoles se iniciará la tramitación de la ley contra un Brexit duro y se debatirá sobre una nueva prórroga. La legislación deberá pasar asimismo por la Cámara de los Lores y tardará varios días en superar todos los trámites parlamentarios.

Tras la votación, el primer ministro Boris Johnson , amenazó con nuevas elecciones si el miércoles se aprueba la prórroga del Brexit. “Quiero que todo el mundo lo sepa: bajo ninguna circunstancia pediré una nueva prórroga a Bruselas. Nos vamos el 31 de octubre, y no hay pero que valga”, advirtió el pasado lunes el Primer Ministro.

Johnson también perdió la mayoría del Parlamento británico, luego que el diputado, Phillip Lee, anunció que abandonaba el Partido Conservador y que ahora se uniría a los Liberales Demócratas.

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR

— Dr Phillip Lee MP (@DrPhillipLeeMP) September 3, 2019