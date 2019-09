139e67ccc1

Ministro Carroza explica su fallo: "Tomé las decisiones que debía tomar" La familia del llamado "Comandante Ramiro" anunció que acudirán a la justicia brasileña y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para apelar contra el fallo que 26 años de presidio efectivo contra el ex frentista. Diario UChile Martes 3 de septiembre 2019 17:27 hrs.

Este martes, el ministro en visita Mario Carroza se refirió a la resolución adoptada el lunes en la que decidió el cumplimiento de dos penas de 15 años de presidio para Mauricio Hernández Norambuena, condenado y extraditado desde Brasil por su responsabilidad en el homicidio del senador Jaime Guzmán (UDI) y el secuestro de Cristián Edwards, ambos considerados como de carácter terrorista. El magistrado explicó los fundamentos de la resolución que abonó un total de 1.256 días al cumplimiento de la pena del condenado por el tiempo en que estuvo privado de libertad en la cárcel de Alta Seguridad, previo a su fuga en 1996, más los días detenido en Brasil a la espera de la extradición. “Quedaba una resolución pendiente desde el momento en que comenzaba a correr la pena que debía cumplir el señor Hernández Normabuena. No sólo para el caso del homicidio del senador Jaime Guzmán, sino que también en el caso del secuestro de Cristián Edwards. Yo establecí que debía cumplir 15 años en cada uno de ellos y a su vez establecí el tema de los abonos. En eso sentido, con lo que había cumplido aquí en Chile no habían mayores problemas. Lo que estaba en conflicto era lo que se había cumplido en Brasil. En ese efecto, se separaban dos situaciones: una, el tiempo transcurrido antes de la sentencia del proceso de extradición y otra, cuando ya estaba puesto a disposición de Chile. Y ahí la discusión estaba en si se consideraba la situación previa al fallo de extradición de parte de Brasil. En este sentido establecí que esa prisión preventiva no correspondía, porque él estaba cumpliendo condena por el crimen de Washigton Olivetto”, explicó el ministro. El magistrado también señaló que el llamado “comandante Ramiro” será notificado en forma personal, diligencia que estará a cargo de la secretaria del tribunal. Consultado sobre las etapas siguientes a la dictación del fallo y establecimiento de las penas en contra de Hernández Norambuena, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago señaló que él ya había cumplido con la labor de resolver las solicitudes de las partes y que son ellas las que deben evaluar la interposición de recursos. “Yo ya tomé las decisiones que debía tomar respecto de la media prescripción y el plazo que debía cumplir (de condena) y con esas dos resoluciones, notificadas las partes, ellos harán valer sus recursos y por eso están siendo notificados, tanto la defensa como los querellantes. Con posterioridad, esperaré que resuelvan los tribunales superiores y conforme a eso ordenaré lo que haya que cumplir a Gendarmería de Chile”, aseguró. Por su parte, el abogado de Hernández Norambuena, Alberto Espinoza, anunció la impugnación de la sentencia del ministro Carroza y mientras su familia manifestó su intención de acudir a la justicia brasileña y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para apelar contra el fallo que determinó que el exfrentista deberá permanecer en prisión hasta el año 2046 por considerarlo abusivo.

