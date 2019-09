Comunes bloquean el Brexit duro de Boris Johnson y rechazan adelantar elecciones

Este miércoles en Londres, la Cámara de los Comunes votó en favor de la idea de legislar en contra de una salida de la Unión Europea sin acuerdo, el llamado hard Brexit. Por 327 votos a favor y 299 en contra, los Comunes, con votos de los tories rebeldes decidieron bloquear la propuesta del Primer Ministro, Boris Johnson.

Además, el Primer Ministro había anunciado que solicitaría adelantar las elecciones, lo que debía ser aprobado por los dos tercios de la Cámara, sin embargo, el recientemente ascendido Primer Ministro británico sufrió otra derrota ya que la votación fue rechazada al obtener el voto a favor de solo 298 diputados.

El martes el Parlamento tomó el control de la agenda del Brexit y dio inició al tramite legislativo del proyecto que deja afuera la opción de una salida sin acuerdo de la Unión Europea. La iniciativa tuvo 328 votos a favor y 301 en contra.

El Partido Laborista había anunciado a través de su cuenta en Twitter que solo apoyarán un adelanto electoral una vez que la reina Isabel II ratificara una ley para evitar un Brexit sin acuerdo.

“I repeat what I said last night, Mr Speaker: Let this Bill pass and gain Royal Assent, then we will back an election.” – @jeremycorbyn https://t.co/v3oWTSaSfx

— Labour Press Team (@labourpress) September 4, 2019