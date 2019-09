7271852358

Nacional Desbordes pide seriedad en debate por 40 horas: "No pretende destruir al país, como algunos salen a gritar" En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el presidente de Renovación Nacional criticó el tono que marcó el debate en la Comisión de Trabajo por la reducción de la jornada laboral. Desbordes manifestó que el llamado proyecto 40 horas "está bien intencionado". Diario Uchile Miércoles 4 de septiembre 2019 15:12 hrs.

Luego de lo ocurrido este lunes y martes, mientras se discutía y votaba en particular el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral, en la que fue una acalorada sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, tanto en la oposición como en el oficialismo han reprochado el lamentable espectáculo que impidió el normal desarrollo de la instancia legislativa y terminó con las autoridades de Gobierno y parlamentarios de Chile Vamos abandonando la sesión. No obstante, pese a las constantes interrupciones, la dilatada discusión y la falta de diálogo, los tres artículos del proyecto presentado por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola fueron aprobados y la iniciativa fue despachada. Un polémico debate que, por un lado, dejó un sabor dulce para los parlamentarios opositores que se han unido de manera transversal en apoyo al proyecto, y por otro un gusto amargo para un oficialismo que todavía no ha encontrado la fórmula para detener el avance de las 40 horas. Ante esto y en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado y presidente del Partido Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió a la estrategia que ha usado su sector para desprestigiar el proyecto de las parlamentarias comunistas y lamentó el matiz que ha adquirido la discusión en el Congreso. “No me gusta el tono que tiene el debate. Yo creo que uno no puede estar en una actitud constante de pelea y de denostar la propuesta del otro -y de lado a lado, porque también pasa con respecto del proyecto que anunció el Ejecutivo-“, sostuvo. “Lo que ha presentado el Partido Comunista es un proyecto que está bien intencionado, ellos creen que es un buen proyecto y eso es legítimo. Uno tiene que discutir democráticamente si el proyecto es bueno o malo en opinión de uno, y con fundamentos”, comentó Desbordes. Así también, el timonel de RN se mostró en desacuerdo con la criminalización que se ha hecho desde el Ejecutivo al proyecto de reducción laboral que se discute en la Cámara Baja. Para Desbordes, el presentado por Vallejo y Cariola “es un proyecto bien intencionado”, sin embargo, manifestó que éste “no se adapta a la realidad de este siglo”. “Es un proyecto bien intencionado, no pretende destruir a las empresas o destruir el país, como algunos salen a gritar“, indicó el parlamentario. “Yo creo que no es un buen proyecto, porque siento que está enfocado en el siglo XX. Lo único que hace es rebajar jornada y no se adapta a lo que es la realidad del siglo XXI. Este siglo lo que pide es otra cosa, evidentemente también trabajar jornada -y eso es lo que no le gusta al empresariado, ellos están equivocados-, hay que rebajar jornada con flexibilidad para permitir que se adapten las empresas”, agregó Desbordes. En esa línea, el diputado de Renovación Nacional también se refirió a la iniciativa de adaptabilidad laboral que ingresó el Gobierno en paralelo a través del Senado. Sobre ésta, indicó que es una mejor opción, pero que se le deben hacer mejoras y asegurar que garantice una reducción de la jornada. “Lo que pasa es que al proyecto del Ejecutivo hubo que hacerle ajustes y hay que hacerle ajustes, porque no se han ingresado todavía las indicaciones”, comenzó. “Primero garantizar cien por ciento que la rebaja sea un hecho y no una opción, porque está la duda de si el trabajador se puede sentar a conversar con el empleador a pactar flexibilidad. ¿Es posible? ¿Hay simetría entre uno y otro? Evidentemente que no“, sostuvo el presidente de Renovación Nacional. No sólo parlamentarios oficialistas, sino que el Presidente mismo también ha asegurado que, de aprobarse el proyecto de las 40 horas, acudirán con un requerimiento al Tribunal Constitucional para que éste lo deje sin efecto. Sobre el costo político que esto implicaría para el sector, el presidente de RN sostuvo que sería muy alto, por lo que antes se debe presentar la indicación al proyecto que el Gobierno ya tramita en el Senado. “Antes de ir al Tribunal Constitucional, el Ejecutivo debe ingresar la indicación, porque a la gente tenemos que dejarle claro que no estamos eliminando la posibilidad de una disminución de jornada en un plazo razonable“, dijo Desbordes sobre el proyecto del Gobierno. “Los buenos tiempos en términos económicos, y no me refiero a los del Gobierno hoy día, sino en general, tienen que llegar a todos por parejo y el chorreo no está funcionando. Así de simple, hagámonos cargo de eso también”, añadió el diputado. Así las cosas y tras la aprobación en particular de la iniciativa en la comisión, el proyecto ahora pasará a la Sala, pero no sin antes ser debatido su paso por la Comisión de Hacienda de la Cámara. Pese a que la idea ya había sido descartada en la Comisión de Trabajo, en las últimas horas se confirmó que este será un último intento de Chile Vamos por frenar la votación en el Hemiciclo.

