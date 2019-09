7271852358

Cultura Eduardo Vilches se adjudica el Premio Nacional de Artes Plásticas El ministerio de las Culturas entregó este miércoles el reconocimiento al grabador de 86 años, considerando "su trayectoria, creatividad, excelencia e indudable aporte al desarrollo del arte y la cultura de nuestro país". Diario Uchile Miércoles 4 de septiembre 2019 11:39 hrs.

[Entrevista] “Soy un artista gráfico, lo que me interesa son las formas” El ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio entregó este miércoles el Premio Nacional de Artes Plásticas al artista y académico Eduardo Vilches. La decisión, de carácter unánime, fue tomada en una reunión realizada desde esta mañana en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) del Parque Forestal. El jurado del Premio Nacional de Artes Plásticas fue presidido por la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, e integrado además por el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi; la última ganadora del premio, Paz Errázuriz; el representante de la Academia de Bellas Artes, Enrique Solanich; y el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, en representación del Consejo de Rectores. Por primera vez, la instancia también consideró a personas destacadas del ámbito de las artes, designadas por el Consejo de las Culturas: la artista Mónica Bengoa y la directora del Centro Cultural La Moneda, Beatriz Bustos. La ministra Valdés dijo que el jurado consideró la “trascendencia internacional” de la obra de Vilches, presente en varias colecciones en el extranjero, y destacó “su excelencia como artista visual, que a lo largo de su trayectoria ha sido capaz de ampliar las fronteras tradicionales del grabado”. Asimismo, apuntó a su “labor como formador y académico, ámbito en el cual ha generado una profunda influencia en varias generaciones de artistas y creadores nacionales”. Al momento de conocer la noticia, Vilches se encontraba participando de un seminario en un hotel santiaguino. “Su anuncio me emociona mucho, me siento muy sorprendido”, dijo por teléfono a la ministra Valdés. “Lo único que puedo decir a las nuevas generaciones es que trabajen mucho”. Entre los candidatos que este año habían sido postulados al galardón se encontraban el pintor Juan Domingo Dávila, el muralista Alejandro “Mono” González”, el pintor Ricardo Yrarrázabal y otras figuras como Lotty Rosenfeld y Ciro Beltrán. El Premio Nacional de Artes Plásticas consiste en un diploma, un monto de dinero que supera los 21 millones de pesos y una pensión vitalicia mensual equivalente a 20 UTM. Trayectoria Eduardo Vilches Prieto nació el 12 de diciembre de 1932 en Concepción. Luego de ingresar a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, en 1958 fue invitado por Nemesio Antúnez a integrarse al reconocido Taller 99, donde comenzó a trabajar en el ámbito donde más ha destacado: el grabado y, específicamente, la xilografía. Más tarde ingresó a la Universidad Católica, donde obtuvo una licenciatura en Arte con mención en Grabado, y recibió una beca Fullbright para estudiar en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, donde se especializó en teoría del color. En 1961 regresó a Chile, fue ayudante de Roser Bru y luego se hizo cargo de la cátedra de dibujo en la UC, donde también comenzó a enseñar grabado. Su labor como docente no se ha detenido desde entonces: es profesor emérito de la UC, donde ha formado a artistas como Mario Soro y Arturo Duclós, y desde comienzos de los ’90 también enseña en la Universidad Finis Terrae. En una entrevista publicada el año pasado por Radio Universidad de Chile, Vilches explicó cómo a fines de los ’70 se acercó a otra disciplina: “Llegó un momento en que yo necesité la fotografía. Por esos años estaba haciendo un trabajo que cada vez era más abstracto. Me fui alejando del público, a pesar de que tengo bastante sensibilidad social, entonces me dije: ‘Esto no puede ser, estoy haciendo una cosa que es contraria a lo que estoy pensando´. Por ende, lo más comprensible era la fotografía”. En la misma ocasión incluso eligió la fotografía como su campo preferido, por sobre el grabado y dibujo: “Ha sido un proceso que se ha ido dando y desarrollando. La elegí por necesidad. No me considero fotógrafo, yo soy un artista gráfico, lo que me interesan son las formas”.

