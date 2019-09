7271852358

Nacional Sebastián Piñera evita críticas a Bolsonaro y pide a Michelle Bachelet justificar sus dichos En una breve declaración, el Presidente de la República se refirió a las palabras que emitió el mandatario brasilero, Jair Bolsonaro, contra la Alta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet. Si bien manifestó no compartir los dichos del mandatario brasilero sobre el padre de la ex presidenta, Piñera pidió a Bachelet que argumente las declaraciones y cifras del informe que originó el altercado. Tomás González F. Miércoles 4 de septiembre 2019 17:18 hrs.

Luego del rechazo transversal que provocaron las declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en contra de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet -en las que el mandatario brasileño felicitó el golpe de Estado que desencadenó la dictadura cívico-militar e hizo alusión a la muerte del padre de la ex presidenta- el Gobierno salió a enfrentar la polémica. Y fue el propio Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien, tras las constantes presiones del mundo político, convocó a una rueda de prensa para referirse a los dichos de Bolsonaro. Y, pese a las dudas que existían debido a su cercanía con el presidente brasilero, los rechazó, pero a su manera. El Presidente chileno comenzó su declaración señalando que los dichos de la Alta Comisionada sobre Brasil -en donde declaró que ese país ” ha perdido espacio democrático”- y el informe que originó el altercado, no fueron debidamente justificadas. “Las declaraciones emitidas por la Alta Comisionada deben ser debidamente justificadas con los antecedentes y la evidencia que corresponde, las que no fueron públicamente acompañadas en esta ocasión”, sostuvo el Presidente. Luego, indicó que, pese a que su compromiso por la democracia es “permanente”, cada quien tiene derecho a tener su propia opinión sobre aquella época. “Toda persona tiene derecho a tener su propio juicio histórico sobre los gobiernos que tuvimos en Chile en la década de los ’70 y los ’80. En esta materia, es de público conocimiento mi permanente compromiso con la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia”, dijo Piñera al inicio de su declaración en La Moneda. “Pero, sin perjuicio de las distintas miradas que pueden existir respecto de los gobiernos que tuvimos en la década de los ’70 y los ’80, siempre estas visiones deben expresarse con respeto por las personas“, continuó el mandatario. Fue en las últimas líneas del discurso del Presidente cuando se refirió a la alusión que hizo Bolsonaro sobre el padre de la ex presidenta. Frente a ésta, Piñera indicó que no la comparte. “No comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto de una ex presidenta de Chile y, especialmente, en un tema tan doloroso como la muerte de su padre”, dijo el Presidente, en las que fueron las únicas palabras que entregó en apoyo a la ex presidenta. Por su parte, el canciller Teodoro Ribera, casi al mismo tiempo que el Presidente, destacó la buena relación entre ambos países. “Chile y Brasil tienen intereses comunes y una relación histórica, que trasciende coyunturas y gobiernos”, sostuvo el secretario de Estado. “La historia de Chile de los últimos 50 años nos demuestra la importancia de salvaguardar los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, y de proteger su institucionalidad”, continuó. “En la construcción del Chile actual, Michelle Bachelet, al igual que los demás ex Presidentes de la República, jugó un rol determinante“, agregó Ribera. No obstante, el canciller afirmó que este asunto se debe resolver entre el organismo que la ex presidenta dirige y el país correspondiente. “Hoy Michelle Bachelet ejerce el cargo de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y las declaraciones que ella emite en dicha función, y las decisiones que adopte, es un asunto propio de dicho organismo y de los Estados a los que se refiere”, comentó el titular de Relaciones Exteriores. “Los informes y declaraciones elaborados por la Alta Comisionada, debidamente justificadas y con adecuadas evidencias, corresponden ser analizados por dicha organización y los Estados mencionados“, concluyó, en la misma línea que lo planteado por el Presidente de la República, quien también llamó a la Alta Comisionada a justificar los informes sobre Brasil. Declaración del Canciller @TeodoroRiberaN ▶ https://t.co/JTndssmGL2. pic.twitter.com/ewV4L1MEpQ — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) September 4, 2019 Incluso el ex presidente brasilero Lula Da Silva se refirió a las declaraciones de Bolsonaro y manifestó su apoyo a la ex presidenta chilena. “Bolsonaro nunca se cansa de vomitar la ignorancia y avergonzar a Brasil ante el mundo. Mi solidaridad con la presidenta Michelle Bachelet y el pueblo chileno, que hoy tiene el recuerdo de sus muertos y desaparecidos violados por este señor”, señaló el ex mandatario. Bolsonaro não cansa de vomitar ignorância e envergonhar o Brasil perante o mundo. Minha solidariedade à presidenta Michelle Bachelet (@mbachelet) e ao povo chileno, que hoje tiveram a memória de seus mortos e desaparecidos violentadas por este senhor. #RecadoDoLula — Lula (@LulaOficial) September 4, 2019

