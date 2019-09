57f965cdc8

7c5f8f4a2a

Cultura Joanna Reposi, directora de Lemebel: “Pedro usó su cuerpo como barricada” Este 5 de septiembre llega a las salas nacionales el documental Lemebel de Joana Reposi. En conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, la realizadora se refirió a la cinta, así como a su vínculo con el escritor. play pause Escucha entrevista aquí. Descargar Diario Uchile Jueves 5 de septiembre 2019 18:33 hrs. Compartir

La realizadora nacional Joanna Reposi, por casi doce años, estuvo dedicada al documental Lemebel, película que, luego de un intenso recorrido internacional, llega a las salas nacionales este 5 de septiembre. De esta manera, la cinta, que se enfoca en la faceta performática del escritor, se estrena en Chile tras ser reconocida con el Premio Teddy del Festival de Cine de Berlín y con el galardón a la Mejor película en la Competencia de Cine Chileno en Sanfic. La relación entre Reposi y Lemebel surgió en el año 2000, cuando la documentalista lo invitó al programa de televisión El Show de los Libros. Ese fue el punto de inicio de una amistad que perduraría en el tiempo. “En 2007 partimos con Pedro filmando en la intimidad de su casa. Entonces, Bolaño había dicho que Lemebel era el mejor poeta Latinoamericano y Planeta lo estaba editando, pero a mí me interesaba mucho su performance. Él estaba encantado con la idea, porque era algo que no todo el mundo conocía”, dijo Joanna Reposi en conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile. Asimismo, la realizadora advirtió: “El documental no pretende ser una biografía. No me hago cargo de todos los temas y, probablemente, voy a dejar a muchos frustrados, porque esta es una película que habla de Pedro, la performance y mi sensibilidad con él. Se trata de humanizar al personaje detrás de su obra”. Respecto de la performance, Reposi indicó que Lemebel siempre estuvo consciente de su trabajo artístico, incluso tras el fin del colectivo de Las Yeguas del Apocalipsis. “Durante sus últimos días, él quería que lo retrataran, porque la performance no existe si no tienes registro”, comentó la cineasta. “Pedro usó su cuerpo como barricada. Entre los elementos que usaba estaba el neoprén, el fuego. Éstas eran materialidades que se iban repitiendo”, añadió. La película también cuenta con entrevistas a familiares y amigos, lo que finalmente abre una puerta a la intimidad del escritor. A ello se suman registros audiovisuales e imágenes que configuran una de las facetas más desconocidas del autor. “Estamos hablando de alguien muy político, que habló desde la homosexualidad, que partió en los 80 punketamente con Pancho Casas, con mucha rabia. Él usó el resentimiento para expresarse, pero también con una fragilidad y una humanidad muy poderosa”, recalcó la documentalista. Por último, la realizadora indicó que este documental pretende ser un impulso para que nuevos cineastas y/o investigadores se acerquen e indaguen en la extensa obra del escritor.

La realizadora nacional Joanna Reposi, por casi doce años, estuvo dedicada al documental Lemebel, película que, luego de un intenso recorrido internacional, llega a las salas nacionales este 5 de septiembre. De esta manera, la cinta, que se enfoca en la faceta performática del escritor, se estrena en Chile tras ser reconocida con el Premio Teddy del Festival de Cine de Berlín y con el galardón a la Mejor película en la Competencia de Cine Chileno en Sanfic. La relación entre Reposi y Lemebel surgió en el año 2000, cuando la documentalista lo invitó al programa de televisión El Show de los Libros. Ese fue el punto de inicio de una amistad que perduraría en el tiempo. “En 2007 partimos con Pedro filmando en la intimidad de su casa. Entonces, Bolaño había dicho que Lemebel era el mejor poeta Latinoamericano y Planeta lo estaba editando, pero a mí me interesaba mucho su performance. Él estaba encantado con la idea, porque era algo que no todo el mundo conocía”, dijo Joanna Reposi en conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile. Asimismo, la realizadora advirtió: “El documental no pretende ser una biografía. No me hago cargo de todos los temas y, probablemente, voy a dejar a muchos frustrados, porque esta es una película que habla de Pedro, la performance y mi sensibilidad con él. Se trata de humanizar al personaje detrás de su obra”. Respecto de la performance, Reposi indicó que Lemebel siempre estuvo consciente de su trabajo artístico, incluso tras el fin del colectivo de Las Yeguas del Apocalipsis. “Durante sus últimos días, él quería que lo retrataran, porque la performance no existe si no tienes registro”, comentó la cineasta. “Pedro usó su cuerpo como barricada. Entre los elementos que usaba estaba el neoprén, el fuego. Éstas eran materialidades que se iban repitiendo”, añadió. La película también cuenta con entrevistas a familiares y amigos, lo que finalmente abre una puerta a la intimidad del escritor. A ello se suman registros audiovisuales e imágenes que configuran una de las facetas más desconocidas del autor. “Estamos hablando de alguien muy político, que habló desde la homosexualidad, que partió en los 80 punketamente con Pancho Casas, con mucha rabia. Él usó el resentimiento para expresarse, pero también con una fragilidad y una humanidad muy poderosa”, recalcó la documentalista. Por último, la realizadora indicó que este documental pretende ser un impulso para que nuevos cineastas y/o investigadores se acerquen e indaguen en la extensa obra del escritor.