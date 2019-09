601501f9b6

Nacional Bancada transversal prepara defensa de las 40 horas en el Tribunal Constitucional Diputadas y diputados de la denominada "Bancada transversal por las 40 horas" se reunieron con el abogado constitucionalista Patricio Zapata, quien será el encargado de defender el proyecto ante una eventual ofensiva oficialista en el Tribunal Constitucional, para preparar la estrategia con que buscarán evitar que la reducción de jornada laboral a 40 horas sea declarada inconstitucional. Tomás González F. Viernes 6 de septiembre 2019 15:43 hrs.

Este viernes, en la sede de Santiago del Congreso Nacional, diputados y diputadas de la denominada “Bancada transversal por las 40 horas” se reunieron con el equipo de abogados constitucionalistas liderado por Patricio Zapata que se encargará de defender la iniciativa ante un eventual, y ya anunciado, paso por el Tribunal Constitucional. Y es que, tanto los parlamentarios de Chile Vamos como las autoridades del Gobierno, han señalado que recurrirán ante esa instancia judicial para frenar la promulgación de un proyecto de ley que, debido a la mayoría opositora, sería aprobado en ambas cámaras. Luego de la reunión entre el abogado constitucionalista y los parlamentarios, Zapata se refirió a los argumentos con que el oficialismo acudiría al Tribunal Constitucional. “Se reconoce que en la Constitución hay materias importantes que están reservadas al Presidente, eso no se niega y todos los días en el Parlamento se respeta esa regla. Pero no corresponde exacerbar esa regla, exagerar esa regla hasta el punto que no se pueda hacer ninguna modificación en materia laboral”, sostuvo Zapata. Por su parte, la diputada comunista y una de las impulsoras del proyecto que busca reducir la jornada laboral, Camila Vallejo, manifestó que no se quedarán de brazos cruzados ante esta ofensiva del Ejecutivo en contra de la iniciativa. “Nosotros, ante la ofensiva del Gobierno, vamos a responder en base a nuestras convicciones no solamente políticas, sino también en base a argumentos jurídicos”, indicó la parlamentaria del PC. “Lo hemos señalado desde el día uno, cuando tuvimos que argumentar a favor de la admisibilidad, que este proyecto es total y absolutamente constitucional. Eso fue hace más de dos años y lo seguimos, y seguiremos, sosteniendo”, agregó Vallejo. A la reunión también acudieron parlamentarios y parlamentarias de otros partidos de la oposición. Ahí estuvieron las diputadas del Frente Amplio Gael Yeomans, presidenta de la Comisión de Trabajo, y Natalia Castillo. Así también, participó de la cita el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Luego de la reunión, este último agradeció el compromiso del equipo de abogados por la defensa de las facultades de los parlamentarios. “Valorar que el destacado profesor de Derecho Constitucional, Patricio Zapata, esté liderando este equipo de destacados constitucionalistas que lo que están haciendo es defender las pocas prerrogativas que el Congreso Nacional tiene en materia de iniciativa parlamentaria en democracia”, comentó el parlamentario de la DC. “Lamentablemente, el Gobierno, en vez de querer discutir este proyecto con la ciudadanía, ha optado por querer ganar el partido por secretaría”, añadió Walker. Durante esta mañana también se sumó el apoyo del Colegio de Profesores a la iniciativa de reducción de jornada presentada por las diputadas Vallejo y Cariola. En un acto público, el presidente del órgano colegiado, Mario Aguilar, sostuvo que la decisión se basó en “razones sociales”. Con la iniciativa a la espera de su votación en Sala, los esfuerzos de quienes apoyan el proyecto estarán enfocados en el llamado “Festival por las 40 horas” agendado para el próximo 15 de septiembre en Plaza Italia, para el cual ya confirmaron la presencia de bandas y artistas nacionales como Sol y Lluvia, Yorka, Joe Vasconcellos y Villa Cariño.

