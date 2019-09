Reino Unido: Cámara de los Lores aprueba ley para bloquear un Brexit sin acuerdo

La Cámara de los Lores del Reino Unido aprobó, este viernes, el proyecto de ley para bloquear un Brexit sin acuerdo y obligar al primer ministro, Boris Johnson, a solicitar una nueva prórroga en caso de no alcanzar un pacto con la Unión Europea (UE) antes del 19 de octubre.

Johnson insistió que se deben celebrar elecciones nacionales el 15 de octubre para permitir que los votantes decidan quién negociará la salida del Reino Unido de la UE, en una cumbre que tendrá lugar en Bruselas los días 17-18 de ese mes.

Los partidos de oposición hasta los momentos han rechazado su llamada a unos nuevos comicios. Dicen que no se convocarán a las urnas hasta que se cierre con la UE un acuerdo sobre el Brexit o se asegure una nueva prórroga de la fecha de salida.

EL líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, reiteró que cuando un Brexit sin acuerdo esté fuera de la mesa, volverán a discutir una votación pública o una Elección General.

When No Deal is off the table, once and for all, we should go back to the people in a public vote or a General Election to decide our country’s future. pic.twitter.com/yFwkiMysGn

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) September 6, 2019