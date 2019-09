149514d3a7

3fdfb785bd

Nacional Salud Trasplante de células madre: cuando la vida triunfa sobre la muerte Según información de la Fundación DKMS Chile, primer registro de donantes de células madre del país, cada 35 segundos alguien en el mundo es diagnosticado con cáncer de sangre. El trasplante de células madre es una de las posibles alternativas para tratar la enfermedad, sin embargo, uno de cada siete pacientes no encuentra un donante. Andrea Bustos C. Sábado 7 de septiembre 2019 9:59 hrs. Compartir

Septiembre es el Mes Internacional de la donación de médula ósea, un trasplante realizado en vida que puede ser esencial para ayudar en el tratamiento de personas que sufren cáncer a la sangre, el que, principalmente, se presenta en niños y adolescentes. En Chile, la Fundación DKMS lleva el primer registro de donantes de células madre del país y existen cerca de 27 mil personas registradas como posibles donantes. Además, según la encuesta de Percepción Psicosocial de la Leucemia realizada por DKMS en mayo de 2019, el 98,2 por ciento de las personas registradas como posibles donantes de células madre están totalmente y bastante dispuestos a donar células madre sanguíneas para salvar la vida a un paciente en caso de ser contactados. Sin embargo, la cantidad de personas dispuestas a donar debe seguir creciendo pues, según cifras entregadas por la misma organización, cada 35 segundos alguien en el mundo es diagnosticado con cáncer de sangre, y solo una de cada siete personas logran encontrar un donante compatible. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el doctor Francisco Barriga, jefe de Hematología y Oncología Pediátrica de la Red UC Christus, señaló que contar con un gran número de donantes es de suma importancia, pues por la alta coincidencia genética que exige este trasplante es muy difícil conseguir personas compatibles. “Si se necesita un donante, se busca una compatibilidad en la base mundial y si lo hay se contacta y se le pide la donación. Si accede, se realiza el trasplante y la importancia es que quien dona literalmente le salva la vida a alguien que es idéntico a él, como una aguja en un pajar, porque las probabilidades de que dos personas sean compatibles sin ser familiares es bajísima”. Además, el doctor Francisco Barriga indicó que, en algunos casos, la donación proviene directamente de los hermanos, pero existen otros en que no existe compatibilidad o simplemente no hay un familiar que pueda donar, por lo que buscar una persona externa en el registro mundial es la única opción. Agregó que, generalmente, los receptores de células madre son personas jóvenes, por lo que tienen una gran posibilidad de tener un tratamiento exitoso y curarse de su enfermedad y, además, para el donador, la extracción de células madre es muy baja en comparación al total que tiene una persona, por lo que es una cantidad fácilmente recuperable. La experiencia de donar Este trasplante, que se realiza en vida, ha ayudado a superar su enfermedad a 79 mil personas en el mundo, y en el año y medio que la Fundación DKMS lleva en Chile se han logrado concretar 14 trasplantes. Además, en este procedimiento se destaca que, si bien el donante es chileno, al estar en una base de datos internacional su receptor puede ser de cualquier lugar del mundo. Rodrigo Santa María fue donante de células madre luego de inscribirse en la Fundación DKMS. Según explicó a nuestro medio se informó sobre este registro y la posibilidad de donar luego de que el hijo de una amiga sufriera leucemia. Sin embargo, fue contactado por ser compatible más rápido de lo que esperaba, y aseguró que la experiencia de donar ha sido una de las más reconfortantes que ha vivido. “Si uno es objetivo, esto es ser útil en la vida, y nunca me había sentido tan útil, saber que tienes la posibilidad de salvar a alguien o a una familia completa que lo debe estar pasando pésimo en otra parte del mundo, y saber que con algo tan simple tu puedes salvar a alguien es realmente gratificante, es un orgullo grande y cuando me eligieron a mí, por un proceso más o menos largo, me sentí súper orgulloso y creo que a cualquier ser humano le haría bien ser donante, hace muy bien, me ha hecho muy bien el proceso”, comentó. Agregó que “uno no sabe mucho, primero, qué son las células madre y después cuáles son los procesos. En general uno cree que son mucho más invasivos o difíciles y, efectivamente, si todos estuviéramos inscritos mucha gente se salvaría porque tiene más posibilidades de tener a alguien compatible, así de simple”. Similar fue el caso de Guillermo Quezada, quien se inscribió en una campaña que se hizo en la empresa en la que trabaja cuando el hijo de una colaboradora estaba enfermo de leucemia, sin embargo, no pensó que sería contactado realmente para donar, pues las probabilidades de que alguien genéticamente idéntico lo necesite son muy bajas. Sin embargo, aseguró que hoy no duda de que ser parte de este proceso fue lo indicado. De hecho, comentó que cuando lo llamaron ni siquiera recordaba que estaba inscrito en el registro. “Al principio fue un poco chocante porque al inicio uno se preocupa de uno, de qué me van hacer. Yo me acordaba que en el 70 por ciento de los casos te sacaban las células madres de forma periférica, superficial, y el 30 por ciento es de la médula, y pensaba todo eso, medio complicado, pero al final es vamos no más porque hay otra persona que lo necesita y no es tan terrible, desde el minuto uno dije ya vamos”, indicó. Respecto de la experiencia vivida, Guillermo Quezada dijo que “no me imagino haber dicho que no, estoy tranquilo, no es que me sienta orgulloso ni nada, estoy tranquilo porque siento que hice lo que debía hacer, más que sentirme orgulloso, es que doné células madre sin saber nada, aún no tengo la información de cómo está, no lo conozco, pero es algo en lo que no me imagino haber dicho que no y si hubiese dicho que no, no sé cómo estaría ahora, estaría probablemente mal”. Si bien existen 27 mil personas registradas en nuestro país para donar, la cantidad debe seguir creciendo, para así aumentar la posibilidad de que los pacientes puedan encontrar una persona compatible. Además en Chile, según explicó el doctor Francisco Barriga, solo se realizan 170 trasplantes de células madres al año, cuando en realidad deberían ser cerca de 500, por lo que, a través de su página web, la Fundación DKMS tiene a disposición de forma permanente un formulario de inscripción para quienes deseen ser parte del registro. Junto con ello, en el marco del Mes Internacional de Donación de médula ósea este domingo 8 de septiembre, de 9:00 a 13:30 horas, la Fundación DKMS realizará una campaña de registro frente al Museo de Arte Contemporáneo en el Parque Forestal, donde todos quienes quieran ser donantes podrán sumarse a la base de datos oficial ahí.

Septiembre es el Mes Internacional de la donación de médula ósea, un trasplante realizado en vida que puede ser esencial para ayudar en el tratamiento de personas que sufren cáncer a la sangre, el que, principalmente, se presenta en niños y adolescentes. En Chile, la Fundación DKMS lleva el primer registro de donantes de células madre del país y existen cerca de 27 mil personas registradas como posibles donantes. Además, según la encuesta de Percepción Psicosocial de la Leucemia realizada por DKMS en mayo de 2019, el 98,2 por ciento de las personas registradas como posibles donantes de células madre están totalmente y bastante dispuestos a donar células madre sanguíneas para salvar la vida a un paciente en caso de ser contactados. Sin embargo, la cantidad de personas dispuestas a donar debe seguir creciendo pues, según cifras entregadas por la misma organización, cada 35 segundos alguien en el mundo es diagnosticado con cáncer de sangre, y solo una de cada siete personas logran encontrar un donante compatible. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el doctor Francisco Barriga, jefe de Hematología y Oncología Pediátrica de la Red UC Christus, señaló que contar con un gran número de donantes es de suma importancia, pues por la alta coincidencia genética que exige este trasplante es muy difícil conseguir personas compatibles. “Si se necesita un donante, se busca una compatibilidad en la base mundial y si lo hay se contacta y se le pide la donación. Si accede, se realiza el trasplante y la importancia es que quien dona literalmente le salva la vida a alguien que es idéntico a él, como una aguja en un pajar, porque las probabilidades de que dos personas sean compatibles sin ser familiares es bajísima”. Además, el doctor Francisco Barriga indicó que, en algunos casos, la donación proviene directamente de los hermanos, pero existen otros en que no existe compatibilidad o simplemente no hay un familiar que pueda donar, por lo que buscar una persona externa en el registro mundial es la única opción. Agregó que, generalmente, los receptores de células madre son personas jóvenes, por lo que tienen una gran posibilidad de tener un tratamiento exitoso y curarse de su enfermedad y, además, para el donador, la extracción de células madre es muy baja en comparación al total que tiene una persona, por lo que es una cantidad fácilmente recuperable. La experiencia de donar Este trasplante, que se realiza en vida, ha ayudado a superar su enfermedad a 79 mil personas en el mundo, y en el año y medio que la Fundación DKMS lleva en Chile se han logrado concretar 14 trasplantes. Además, en este procedimiento se destaca que, si bien el donante es chileno, al estar en una base de datos internacional su receptor puede ser de cualquier lugar del mundo. Rodrigo Santa María fue donante de células madre luego de inscribirse en la Fundación DKMS. Según explicó a nuestro medio se informó sobre este registro y la posibilidad de donar luego de que el hijo de una amiga sufriera leucemia. Sin embargo, fue contactado por ser compatible más rápido de lo que esperaba, y aseguró que la experiencia de donar ha sido una de las más reconfortantes que ha vivido. “Si uno es objetivo, esto es ser útil en la vida, y nunca me había sentido tan útil, saber que tienes la posibilidad de salvar a alguien o a una familia completa que lo debe estar pasando pésimo en otra parte del mundo, y saber que con algo tan simple tu puedes salvar a alguien es realmente gratificante, es un orgullo grande y cuando me eligieron a mí, por un proceso más o menos largo, me sentí súper orgulloso y creo que a cualquier ser humano le haría bien ser donante, hace muy bien, me ha hecho muy bien el proceso”, comentó. Agregó que “uno no sabe mucho, primero, qué son las células madre y después cuáles son los procesos. En general uno cree que son mucho más invasivos o difíciles y, efectivamente, si todos estuviéramos inscritos mucha gente se salvaría porque tiene más posibilidades de tener a alguien compatible, así de simple”. Similar fue el caso de Guillermo Quezada, quien se inscribió en una campaña que se hizo en la empresa en la que trabaja cuando el hijo de una colaboradora estaba enfermo de leucemia, sin embargo, no pensó que sería contactado realmente para donar, pues las probabilidades de que alguien genéticamente idéntico lo necesite son muy bajas. Sin embargo, aseguró que hoy no duda de que ser parte de este proceso fue lo indicado. De hecho, comentó que cuando lo llamaron ni siquiera recordaba que estaba inscrito en el registro. “Al principio fue un poco chocante porque al inicio uno se preocupa de uno, de qué me van hacer. Yo me acordaba que en el 70 por ciento de los casos te sacaban las células madres de forma periférica, superficial, y el 30 por ciento es de la médula, y pensaba todo eso, medio complicado, pero al final es vamos no más porque hay otra persona que lo necesita y no es tan terrible, desde el minuto uno dije ya vamos”, indicó. Respecto de la experiencia vivida, Guillermo Quezada dijo que “no me imagino haber dicho que no, estoy tranquilo, no es que me sienta orgulloso ni nada, estoy tranquilo porque siento que hice lo que debía hacer, más que sentirme orgulloso, es que doné células madre sin saber nada, aún no tengo la información de cómo está, no lo conozco, pero es algo en lo que no me imagino haber dicho que no y si hubiese dicho que no, no sé cómo estaría ahora, estaría probablemente mal”. Si bien existen 27 mil personas registradas en nuestro país para donar, la cantidad debe seguir creciendo, para así aumentar la posibilidad de que los pacientes puedan encontrar una persona compatible. Además en Chile, según explicó el doctor Francisco Barriga, solo se realizan 170 trasplantes de células madres al año, cuando en realidad deberían ser cerca de 500, por lo que, a través de su página web, la Fundación DKMS tiene a disposición de forma permanente un formulario de inscripción para quienes deseen ser parte del registro. Junto con ello, en el marco del Mes Internacional de Donación de médula ósea este domingo 8 de septiembre, de 9:00 a 13:30 horas, la Fundación DKMS realizará una campaña de registro frente al Museo de Arte Contemporáneo en el Parque Forestal, donde todos quienes quieran ser donantes podrán sumarse a la base de datos oficial ahí.