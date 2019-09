56ddc64769

3ae4105aba

Nacional Educación ciudadana en la villa Presidente Pinochet: la antesala al plebiscito por el cambio de nombre El plebiscito programado para este fin de semana en la villa que lleva el nombre del dictador fue postergado por decisión de la junta de vecinos. La integrante de la organización Ciudadanos por la Memoria, Haydée Oberreuter, conversó con nuestro medio e indicó que, más allá del cambio propuesto, se espera que los vecinos conozcan que fueron víctimas de un aprovechamiento político. Eduardo Andrade Domingo 8 de septiembre 2019 11:09 hrs. Compartir

La historia de la villa Presidente Augusto Pinochet es conocida. Una construcción ordenada por el propio dictador en 1988, en la comuna de El Bosque; el gobierno ofreció casas de entre 25 y 30 metros cuadrados a familias vulnerables, que solían vivir en campamentos, todo esto a solo meses del plebiscito nacional que determinaría la continuidad o el cese del régimen. Pese al resultado final del mismo, la villa mantuvo su nombre por más de treinta años. Para este último fin de semana, la junta de vecinos había anunciado la realización de un plebiscito que proponía acabar con esa suerte de homenaje. Esta iniciativa ya venía siendo defendida desde hace algún tiempo por la organización Ciudadanos por la Memoria; sin embargo, antes de ir a las urnas, ellos mismos sugirieron a la junta la postergación del plebiscito. La razón: el proceso de educación ciudadana en la villa aún es eso, un tránsito que no ha terminado por convencer a la mayoría de la importancia del cambio. La integrante de dicha organización, Haydée Oberreuter, conversó con Diario y Radio Universidad de Chile e hizo hincapié en la importancia de que, a partir del nombre, los pobladores recuperen la dignidad que perdieron al ser casi sobornados para votar por el “sí” en 1988. “Eso fue su baucher de acceso a ese espacio. Vivían en condiciones horrorosas y para poder acceder a soluciones habitacionales tuvieron que anotarse en la lista. Luego, que le hayan puesto el nombre de sombrero fue solo el finiquito del aprovechamiento de esos pobladores. Esta restitución de dignidad, más que en el cambio de nombre, es justamente el hecho de que puedan elegir”, explicó la profesora de historia. Todo este contexto histórico viene siendo conversado en diversas actividades que los integrantes de Ciudadanos por la Memoria mantienen con los vecinos de la villa. Por esta razón, para el académico de la Universidad de Chile y miembro de dicha organización, Sergio Grez, es preciso resaltar que los habitantes hoy se encuentran en un proceso plebiscitario. “Tan importante como el plebiscito es el proceso de educación ciudadana. Por lo tanto, más que hablar de un plebiscito ad portas, que ojalá realice durante el 2019, deberíamos entender que nos encontramos en un proceso plebiscitario, lo cual incluye de manera muy destacada diversas actividades de formación ciudadana”, señaló Grez. Además de conversatorios, en este proceso se tiene considerado visitas a diversos sitios memoriales y proyección de documentales. Patricio Pérez, que ha participado de estas actividades y que además es presidente de la junta de vecinos, aseguró a Diario y Radio Universidad de Chile que, para este plebiscito apresurado, muchos vecinos no habían sido informados y que el resultado final habría estado marcado por la división. “Hay mucha gente que ha defendido el tema, no todos están de acuerdo. Dicen que en el 89 Pinochet les dio las casas. Hay mucha gente que vino de campamentos y no tenían donde vivir. Ellos están agradecidos porque tiene casa gracias a Pinochet, pero nosotros les rebatimos diciendo que las casas son un derecho humano y que todos los gobiernos han dado casas. Pinochet no les regaló las casas, el Estado se las dio”, enfatizó el dirigente. Casas que fueron construidas para una familia de cuatro personas como máximo, espacios sin privacidad entre vecinos, ausencia de medidas se seguridad como cortafuegos y pasajes rebalsados de autos. Según Patricio Pérez, dicha villa fue construida pensando en que sus habitantes siempre serían pobres. Actualmente, son 728 familias en total, y para cuando se realice el plebiscito, aseguró el dirigente, el reto será lograr la mayor cantidad de participantes posibles.

La historia de la villa Presidente Augusto Pinochet es conocida. Una construcción ordenada por el propio dictador en 1988, en la comuna de El Bosque; el gobierno ofreció casas de entre 25 y 30 metros cuadrados a familias vulnerables, que solían vivir en campamentos, todo esto a solo meses del plebiscito nacional que determinaría la continuidad o el cese del régimen. Pese al resultado final del mismo, la villa mantuvo su nombre por más de treinta años. Para este último fin de semana, la junta de vecinos había anunciado la realización de un plebiscito que proponía acabar con esa suerte de homenaje. Esta iniciativa ya venía siendo defendida desde hace algún tiempo por la organización Ciudadanos por la Memoria; sin embargo, antes de ir a las urnas, ellos mismos sugirieron a la junta la postergación del plebiscito. La razón: el proceso de educación ciudadana en la villa aún es eso, un tránsito que no ha terminado por convencer a la mayoría de la importancia del cambio. La integrante de dicha organización, Haydée Oberreuter, conversó con Diario y Radio Universidad de Chile e hizo hincapié en la importancia de que, a partir del nombre, los pobladores recuperen la dignidad que perdieron al ser casi sobornados para votar por el “sí” en 1988. “Eso fue su baucher de acceso a ese espacio. Vivían en condiciones horrorosas y para poder acceder a soluciones habitacionales tuvieron que anotarse en la lista. Luego, que le hayan puesto el nombre de sombrero fue solo el finiquito del aprovechamiento de esos pobladores. Esta restitución de dignidad, más que en el cambio de nombre, es justamente el hecho de que puedan elegir”, explicó la profesora de historia. Todo este contexto histórico viene siendo conversado en diversas actividades que los integrantes de Ciudadanos por la Memoria mantienen con los vecinos de la villa. Por esta razón, para el académico de la Universidad de Chile y miembro de dicha organización, Sergio Grez, es preciso resaltar que los habitantes hoy se encuentran en un proceso plebiscitario. “Tan importante como el plebiscito es el proceso de educación ciudadana. Por lo tanto, más que hablar de un plebiscito ad portas, que ojalá realice durante el 2019, deberíamos entender que nos encontramos en un proceso plebiscitario, lo cual incluye de manera muy destacada diversas actividades de formación ciudadana”, señaló Grez. Además de conversatorios, en este proceso se tiene considerado visitas a diversos sitios memoriales y proyección de documentales. Patricio Pérez, que ha participado de estas actividades y que además es presidente de la junta de vecinos, aseguró a Diario y Radio Universidad de Chile que, para este plebiscito apresurado, muchos vecinos no habían sido informados y que el resultado final habría estado marcado por la división. “Hay mucha gente que ha defendido el tema, no todos están de acuerdo. Dicen que en el 89 Pinochet les dio las casas. Hay mucha gente que vino de campamentos y no tenían donde vivir. Ellos están agradecidos porque tiene casa gracias a Pinochet, pero nosotros les rebatimos diciendo que las casas son un derecho humano y que todos los gobiernos han dado casas. Pinochet no les regaló las casas, el Estado se las dio”, enfatizó el dirigente. Casas que fueron construidas para una familia de cuatro personas como máximo, espacios sin privacidad entre vecinos, ausencia de medidas se seguridad como cortafuegos y pasajes rebalsados de autos. Según Patricio Pérez, dicha villa fue construida pensando en que sus habitantes siempre serían pobres. Actualmente, son 728 familias en total, y para cuando se realice el plebiscito, aseguró el dirigente, el reto será lograr la mayor cantidad de participantes posibles.