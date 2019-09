7cd1062d10

Nacional Política Carolina Goic y reforma a isapres: "El proyecto del Gobierno es más negocio para las entidades" Junto con los senadores Guido Girardi y Rabindranath Quinteros, la parlamentaria de la Democracia Cristiana calificó el proyecto presentado por el Ejecutivo como completamente insuficiente, por lo que se ampliará el plazo para ingresar indicaciones. Rodrigo Fuentes Lunes 9 de septiembre 2019 17:55 hrs.

“Esta reforma es más de lo mismo, sigue validando el negocio que hacen las isapres a costa de la salud de los usuarios”. Así lo manifestó la integrante de la Comisión de Salud del Senado, Carolina Goic (DC) al analizar el proyecto de ley impulsado por el Gobierno para modificar la actual ley que rige a las aseguradoras. La parlamentaria, representante de la región de Magallanes, junto con sus pares de la Comisión, Guido Guirardi (PPD) y Rabindranath Quinteros (PS), cuestionaron la iniciativa. Quinteros precisó que al menos son 18 las indicaciones que se pretenden instalar durante la discusión, pero -precisó- el Ejecutivo no se ha pronunciado, por lo que se ampliará el plazo para el ingreso de las modificaciones, que tenía como fecha límite este martes. Para el senador del Partido Socialista, la idea oficial no elimina de forma real las preexistencias ni la discriminación por sexo, edad y enfermedad. “Si el ministro no entiende nuestra posición poco vamos a avanzar y, con esa finalidad, lo hemos invitado para que este martes en la Comisión de Salud exponga cuáles son las indicaciones que va a presentar el Ejecutivo y cuáles son los resultados de nuestras peticiones”, afirmó. La iniciativa pretende impulsar un plan de salud universal, un IPC del sector para controlar el alza de los costos, disminuir la diferencia por edad, sexo y estado de salud de las personas, y facilitar el cambio de una isapre a otra. Para la senadora de la Democracia Cristiana, estos cambios son superficiales y no resuelven los problemas de fondo. Además señaló que el Ejecutivo carece de seriedad para tramitar una prenormativa bajo una mirada que proteja los derechos de las personas afiliadas al sistema privado. “Nos piden indicaciones, presentamos las indicaciones y después nos dicen que no, que no se respaldan esas indicaciones. Quiero pedir, y lo hacemos en conjunto los senadores de oposición de la Comisión de Salud del Senado, seriedad para este debate, no podemos seguir postergando una reforma de este tipo. Acá la propuesta en lo medular significa más negocio para las isapres, cambios cosméticos, ya que siguen las exclusiones y no se hace cargo de un problema que afecta a las personas”, subrayó Goic. Al respecto, el senador de RN e integrante de la Comisión de Salud, Francisco Chahuán, calificó la polémica como un principio ideológico, por lo que llamó a los congresistas de oposición a avanzar en la tramitación y resolver las diferencias durante la discusión legislativa. “Esperamos que prime el pragmatismo y que seamos capaces de sacar los tres nudos críticos del proyecto y no enfrascarnos en una discusión ideológica que dilate la tramitación de la prenormativa”, recalcó. Al respecto, el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich respondió a los emplazamientos de los parlamentarios de oposición. El secretario de Estado indicó que existe una “reticencia” por parte de los legisladores. “Un clima general que hay hoy desgraciadamente en el Congreso, porque algo similar pasa en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados con el proyecto que modifica Fonasa”. Los parlamentarios de oposición comunicaron que han invitado al ministro de Salud Jaime Mañalich a la sesión de la Comisión que se realizará este martes, donde esperan que exponga las indicaciones del Ejecutivo y dé respuestas a las propuestas de la oposición.

