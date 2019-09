7cd1062d10

7caf3fb51f

Nacional Matrimonio Igualitario: la arremetida de Fundación Iguales y Felipe Harboe para dar luz verde al proyecto Este martes, la Comisión de Constitución del Senado discute el proyecto de ley de Matrimonio Igualitario, todo esto luego de que el Gobierno se desentendiera del mismo en su Plan de Derechos Humanos. El presidente de dicha comisión, Felipe Harboe, indicó que “no se dejará pautear por el Gobierno”. Eduardo Andrade Lunes 9 de septiembre 2019 19:55 hrs. Compartir Matrimonio Igualitario: Fundación Iguales acude a Contraloría por modificación de Plan de DD. HH

La Fundación Iguales presentó este lunes ante la Contraloría un requerimiento luego de conocerse una abrupta reducción del Plan de Derechos Humanos realizada por el Gobierno y que afecta directamente a la tramitación del proyecto de matrimonio igualitario. Dicho plan, hay que recordar, salió a la luz en el último gobierno de Michelle Bachelet; sin embargo, con la entrada de la nueva administración, fue retirado para pasar por un proceso de revisión. Según lo planteado por Iguales, este nuevo plan presentado el jueves por el Ejecutivo no estaría respetando el compromiso que existía entre el Estado y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que prometía impulsar la legislación del matrimonio igualitario en Chile. El presidente de Iguales, Juan Enrique Pi, se refirió así a la postura del Gobierno que, según dijo, incumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos. “Lo que hace el Gobierno es vaciar de contenido las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de derechos humanos y eso es inaceptable. El Gobierno del presidente Sebastián Piñera tiene que entender que las obligaciones de derechos humanos que el Estado ha adquirido son independientes de la posición de su Gobierno”. Según explicó Pi, el plan presentando por el Ejecutivo anterior contemplaba un Acuerdo de Solución Amistosa, que respaldaba la entonces petición del Movilh por el matrimonio igualitario. Sin embargo, dentro de las reducciones que propone el nuevo plan del ejecutivo se plantea “monitorear” en vez de “impulsar” dicha iniciativa. Es decir, según recalcó el presidente de Iguales, convertir al Gobierno en mero espectador respecto de este tema, que ni siquiera cuenta con urgencia en el Senado. Es justamente esto último lo que ha provocado la reacción de algunos parlamentarios que han expresado su apoyo a esta iniciativa. Así, por ejemplo, el senador y presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Felipe Harboe, propuso adelantar su discusión para este martes. Al respecto, Juan Enrique Pi se mostró esperanzado en que, además de esto, se pueda avanzar con la votación para la idea de legislar dicho proyecto. “Este es un proyecto de ley que se presentó hace más de dos años al Congreso y, sin embargo, no ha quemado ninguna etapa de tramitación. Esperamos que mañana (martes) logre dar ese primer paso para que pronto lleguemos a la sala del Senado y se dé la señal contundente de que este país quiere matrimonio igualitario”, precisó Pi. A su vez, el senador Harboe entregó detalles del porqué de esta apuesta, que pareciera ir en contra de las prioridades del Gobierno. “Si el Gobierno ha planteado que esto es una responsabilidad del Congreso, lo que hacemos nosotros, en uso de nuestras facultades y como presidente de la Comisión, voy a poner en tabla a partir del día martes el proyecto de matrimonio igualitario. Yo no me voy a dejar pautear por un Gobierno conservador en esta materia”, recalcó el senador PPD. El partido oficialista Evópoli apoyo a esta medida. El diputado Luciano Cruz-Coke indicó que, según consigna Emol, la posición de su colectividad ha sido clara en señalar que el matrimonio igualitario es un derecho civil y que “cabe a dos personas hacerlo, independiente de su condición, sexo o raza”. No obstante, esta arremetida ya ha recibido sus primeras críticas. Así, por ejemplo, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, aseguró que ya solicitó una autorización para participar de la discusión de mañana en la comisión mencionada. “Nuestro interés es dialogar con los senadores acerca de los puntos de vista que uno tiene a propósito de esta regulación. Hemos ofrecido algunos expositores que permitan explicar por qué el que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer no es una casualidad, sino que responde al rol social y jurídico que cumple dentro de nuestra legislación”, explicó el diputado. Desde la fundación Iguales se ha asegurado, además, que no se oponen a este debate dado que es de carácter democrático. Lo que sí les preocupa, insistió Juan Enrique Pi, es que el Gobierno no le esté dando prioridad a un proyecto solo porque, al parecer, “ideológicamente no le acomoda a su sector”.

La Fundación Iguales presentó este lunes ante la Contraloría un requerimiento luego de conocerse una abrupta reducción del Plan de Derechos Humanos realizada por el Gobierno y que afecta directamente a la tramitación del proyecto de matrimonio igualitario. Dicho plan, hay que recordar, salió a la luz en el último gobierno de Michelle Bachelet; sin embargo, con la entrada de la nueva administración, fue retirado para pasar por un proceso de revisión. Según lo planteado por Iguales, este nuevo plan presentado el jueves por el Ejecutivo no estaría respetando el compromiso que existía entre el Estado y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que prometía impulsar la legislación del matrimonio igualitario en Chile. El presidente de Iguales, Juan Enrique Pi, se refirió así a la postura del Gobierno que, según dijo, incumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos. “Lo que hace el Gobierno es vaciar de contenido las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de derechos humanos y eso es inaceptable. El Gobierno del presidente Sebastián Piñera tiene que entender que las obligaciones de derechos humanos que el Estado ha adquirido son independientes de la posición de su Gobierno”. Según explicó Pi, el plan presentando por el Ejecutivo anterior contemplaba un Acuerdo de Solución Amistosa, que respaldaba la entonces petición del Movilh por el matrimonio igualitario. Sin embargo, dentro de las reducciones que propone el nuevo plan del ejecutivo se plantea “monitorear” en vez de “impulsar” dicha iniciativa. Es decir, según recalcó el presidente de Iguales, convertir al Gobierno en mero espectador respecto de este tema, que ni siquiera cuenta con urgencia en el Senado. Es justamente esto último lo que ha provocado la reacción de algunos parlamentarios que han expresado su apoyo a esta iniciativa. Así, por ejemplo, el senador y presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Felipe Harboe, propuso adelantar su discusión para este martes. Al respecto, Juan Enrique Pi se mostró esperanzado en que, además de esto, se pueda avanzar con la votación para la idea de legislar dicho proyecto. “Este es un proyecto de ley que se presentó hace más de dos años al Congreso y, sin embargo, no ha quemado ninguna etapa de tramitación. Esperamos que mañana (martes) logre dar ese primer paso para que pronto lleguemos a la sala del Senado y se dé la señal contundente de que este país quiere matrimonio igualitario”, precisó Pi. A su vez, el senador Harboe entregó detalles del porqué de esta apuesta, que pareciera ir en contra de las prioridades del Gobierno. “Si el Gobierno ha planteado que esto es una responsabilidad del Congreso, lo que hacemos nosotros, en uso de nuestras facultades y como presidente de la Comisión, voy a poner en tabla a partir del día martes el proyecto de matrimonio igualitario. Yo no me voy a dejar pautear por un Gobierno conservador en esta materia”, recalcó el senador PPD. El partido oficialista Evópoli apoyo a esta medida. El diputado Luciano Cruz-Coke indicó que, según consigna Emol, la posición de su colectividad ha sido clara en señalar que el matrimonio igualitario es un derecho civil y que “cabe a dos personas hacerlo, independiente de su condición, sexo o raza”. No obstante, esta arremetida ya ha recibido sus primeras críticas. Así, por ejemplo, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, aseguró que ya solicitó una autorización para participar de la discusión de mañana en la comisión mencionada. “Nuestro interés es dialogar con los senadores acerca de los puntos de vista que uno tiene a propósito de esta regulación. Hemos ofrecido algunos expositores que permitan explicar por qué el que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer no es una casualidad, sino que responde al rol social y jurídico que cumple dentro de nuestra legislación”, explicó el diputado. Desde la fundación Iguales se ha asegurado, además, que no se oponen a este debate dado que es de carácter democrático. Lo que sí les preocupa, insistió Juan Enrique Pi, es que el Gobierno no le esté dando prioridad a un proyecto solo porque, al parecer, “ideológicamente no le acomoda a su sector”.