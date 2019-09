a39c7d905a

Nacional Jorge Babul por Ministerio de Ciencia: "No debe ser para científicos, sino para que el país se desarrolle" En qué se ha avanzado y cuál es el diagnóstico de la divulgación científica en el país, son preguntas que fueron respondidas por el director del programa académico de bachillerato de nuestra universidad, Jorge Babul, y el director de Asociación Nacional de Investigadores de Postgrado (ANIP), Juan José Berger. Diario UChile Martes 10 de septiembre 2019 19:19 hrs.

Poco más de un año lleva funcionando el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y cuya institucionalización reemplazó a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, dependiente del Ministerio de Educación. En qué se ha avanzado y cuál es el diagnóstico de la divulgación científica en el país, son preguntas que fueron respondidas por el director del programa académico de bachillerato de nuestra universidad, Jorge Babul, y el director de Asociación Nacional de Investigadores de Postgrado (ANIP), Juan José Berger. El problema antes de esta nueva institucionalización, explicó Babul en nuestro noticiero Radioanálisis, recaía en los constantes cambios de los encargados del ministerio de Educación y que terminaban relegando las prioridades del ámbito científico a planos inferiores. Así, el académico valoró la apuesta de este Ministerio, la oportunidad que se tiene de incluir a la ciencia en el consejo de Estado, y la posibilidad de tener un presupuesto que no dependa del Ministerio de Educación. “Se peleaba el presupuesto para la educación media, para la educación superior y para la ciencia nunca alcanzaba. Necesitábamos una institucionalidad que reúna todo lo disperso que hay de ciencia y que pueda interactuar con los distintos ministerios. Uno podría decir, el Ministerio de Ciencia podría llamarse ministerio de Cultura, la cultura involucra todo lo que nosotros inventamos”, explicó Babul. Esto no ha estado exento de problemas y así, por ejemplo, la complejización del sistema podría burocratizar el panorama científico. Según el investigador Juan José Berger, se debe considerar que hoy existen más organizaciones que representan a diversas áreas del conocimiento y que están interesadas en realizar activismo referente al tema. Sin embargo, el investigador también valoró el aporte del nuevo Ministerio debido a la oportunidad que le da a la ciencia de tener una agenda propia. “Fue una respuesta un tanto gris, pero que nos da ciertas oportunidades que antes no teníamos. Este año estamos preparando la COP 25, y eso no se hubiera logrado si no hubiéramos tenido un Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo. También hay cambios en protocolos de acoso y abuso, y eso no se hubiera logrado si no hubiera una agenda que le diera cierta relevancia a la mujer”, indicó Berger. Pese a este tipo de avances, hay que recordar que, el prepuesto de Estado para este 2019 venía con una reducción significativa para la ciencia. Así, para el académico Jorge Babul, este tipo de situaciones, en un futuro, podrían ser enfrentadas desde la integración de los ministerios y no pensando en que cada problema necesita un ministerio específico. “Hay un intento de mirada global donde está el Ministerio de Ciencia, Educación, Hacienda, relacionados. Uno dice la ciencia debe estar en todos los ministerios, pero en el futuro también el Ministerio de Desarrollo Social debiera estar involucrado. No se quiere un ministerio para los científicos e investigadores, sino para que el país se desarrolle”, recalcó. Referente al tema de la divulgación científica, el investigador Juan José Berger ejemplificó la situación con lo que hoy la ciudadanía conoce sobre la próxima COP 25. Según Berger, en el país hoy se producen contenidos científicos más sustanciales, pero la divulgación aún no ha aterrizado los temas a la población. “Estuve revisando una encuesta que decía que el 25 por ciento de la población recién sabe o tiene idea de lo que es la COP. Todavía estamos lejos de una buena divulgación, forma en que la población en general se acerca mucho a los temas de ciencia, medio ambiente o salud. Ha sido bueno porque le da cierta relevancia, pero también nos hemos quedado cortos”, sentenció. Finalmente, ambos investigadores invitaron a la comunidad científica del país a participar de la encuesta nacional que la ANIP se encuentra realizando y que pretende recoger las opiniones de científicos de todo tipo de áreas, incluidas las ciencias sociales. Para Babul, en la actualidad se estima existen aproximadamente 15 mil investigadores en todo el país pero que, a la fecha, ni siquiera el 10 por ciento de ellos se ha sumado a la encuesta mencionada. El enlace para participar, cabe recordar, se encuentra en la dirección web de la ANIP, www.anip.cl.

