La preocupación que genera el silencio de las autoridades en torno al 11 de septiembre "Todas las medidas que adopte la autoridad, que no vayan encaminadas a construir una política de memoria con una perspectiva de Derechos Humanos, apoya el olvido y, en definitiva, termina siendo un compromiso con la impunidad", sostuvo el académico de nuestra Universidad, Claudio Nash. Rodrigo Fuentes Martes 10 de septiembre 2019 19:54 hrs.

“Debe existir una obligación del Estado para elaborar e implementar una política de memoria, donde los actos conmemorativos al golpe de Estado deben estar centrados en torno a la Justicia y renovar el compromiso del nunca más”. Así lo manifestó el coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash. Para el académico de la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudios, deben existir lineamientos fijos, concretos, independiente del Gobierno de turno, sobre el reconocimiento a las violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de esta fecha histórica. Este miércoles se conmemora un nuevo 11 de septiembre, ocasión en que se cumplen 46 años del quiebre institucional democrático. Sin embargo, desde La Moneda se informó que no se realizará ningún acto en particular. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Claudio Nash abordó las políticas de memoria que se han elaborado en nuestro país en torno a este día y a la dictadura cívico militar. Para el académico de la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudios, en esta fecha existe algo de consenso por el violento fin de la democracia. Sin embargo -precisó- ha surgido con mayor impacto un discurso negacionista y revisionista, que en parte es culpa de la administración central al haber optado por el mutismo. “El silencio de las autoridades hoy en torno al 11 de septiembre avala esas posiciones revisionistas y negacionistas. Me parece que ahí está lo más grave de lo que está sucediendo hoy día entorno a esta fecha. Por tanto, el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura no vuelvan a ocurrir nunca más”, afirmó. Sumado a la negativa del Gobierno de realizar algún acto conmemorativo, en otras comunas se decidió hacer actividades, pero solo vinculadas a la celebración de Fiestas Patrias. Por ejemplo, en Coyhaique, el Gobierno Regional de Aysén realizará una “Cuecada del adulto Mayor”. Mientras, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, dio este lunes el puntapié inicial a las celebraciones en el Parque O’Higgins, expresando que hay que dejar atrás las fechas que dividen al país. Para el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, no adoptar una política adecuada en este sentido puede hacer al Estado incurrir en una responsabilidad internacional por no garantizar la no repetición de los acontecimientos que giraron en torno al quiebre institucional y la dictadura militar. “Todas las medidas que adopte la autoridad, que no vayan encaminadas a construir una política de memoria con una perspectiva de Derechos Humanos, apoya el olvido y, en definitiva, termina siendo un compromiso con la impunidad. Esto lo debemos evitar, y esa es una obligación de la administración central, del legislativo, del Poder Judicial, pero también de nosotros, quienes formamos parte de la Universidad”, argumentó. En tanto, en el Congreso Nacional tenían programado, para este miércoles 11, realizar las celebraciones de Fiestas Patrias. La presidenta de la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara, Emilia Nuyado, calificó como “inaceptable” la iniciativa. Al mismo tiempo indicó que la actividad fue postergada. Para la parlamentaria, la actitud del Gobierno y no fijar una postura de memoria a las víctimas de torturados y desaparecidos, es una forma de avalar el olvido y el negacionismo que se ha divulgado últimamente en el país. “Nunca debieran ocurrir situaciones de este tipo, pero deben ser las políticas de Estado las que finalmente se establezcan definitivamente, y así evitar acciones de uno u otro gobierno con diversos matices. Considero que con estas acciones lo único que se consigue es que las nuevas generaciones vayan olvidando la historia y eso al parecer es el camino y lo que le conviene al Ejecutivo, que los hechos históricos se vayan borrando y el día de mañana realicen cualquier actividad, menos analizar qué nos ocurrió y porqué nos ocurrió”, subrayó. Cabe destacar que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió a la decisión del Gobierno de no realizar actos conmemorativos para este 11 de septiembre. “Es una manera equilibrada de enfrentar las fechas históricas sin necesidad de estar siempre haciendo actos, sino que hacerlo cuando sean fechas o periodos significativos, en un día donde se ha demostrado tener actos de violencia. Por eso será una jornada de trabajo normal”, puntualizó la autoridad de Gobierno.

