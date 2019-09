a39c7d905a

Nacional Movilh acusa a senador Harboe de dilatar votación de matrimonio igualitario Pese a que este martes la Comisión de Constitución del Senado discutió nuevamente el proyecto de matrimonio igualitario, el Movimiento por la Integración y Liberación Homosexual optó por retirarse. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el dirigente de dicha organización, Rolando Jiménez, aseguró que la discusión no tiene sentido, pues "las posturas ya están tomadas". Diario UChile Martes 10 de septiembre 2019 17:55 hrs.

Ante la desvinculación del Gobierno frente al tema, el senador Felipe Harboe había colocado en tabla la discusión del proyecto de matrimonio igualitario en la Comisión de Constitución. Sin embargo, aunque esta logró efectuarse este martes, no obtuvo los resultados esperados por el Movimiento por la Integración y Liberación Homosexual. Como se sabe, con esta son cuatro las veces que la Comisión ha discutido este proyecto analizando diversas directrices y escuchando posturas de todo tipo. La penúltima vez, por ejemplo, contó con la presencia de un grupo especial de abogados constitucionalistas. Este martes, en una nueva discusión, el presidente de la Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, recalcó que no tenía considerado exponer nuevamente su postura en dicha instancia. Pese a esto, Pi argumentó en contra de la otra organización invitada, la Corporación Comunidad y Justicia, que, a través de su representante, Vicente Hargous, respaldó el “tenor literal” del matrimonio en el Código Civil. “Bajo la misma lógica normativa que acaba de exponer Comunidad y Justicia, que el matrimonio es un contrato, ¿por qué hoy en día en la ley civil de un Estado laico tenemos un contrato que mira la orientación sexual de las personas?”, indicó Pi. En tanto el Movilh, que también estaba invitado a esta discusión, decidió restarse del debate. Y es que, según aseguró uno de sus dirigentes, Rolando Jiménez, recién este martes se enteraron que la Comisión tenía contemplado seguir escuchando posiciones respecto del proyecto en cuestión. “Eso ya ocurrió, y hoy día nos encontramos con la sorpresa de que Iguales estaba citada para exponer. Le hemos señalado al senador (Harboe) que no queríamos seguir dilatando y por eso renunciamos a exponer nuevamente. No tiene sentido, ya las posturas están tomadas. Lamentablemente, en una actitud bastante autoritaria, Harboe señaló que si no exponía Iguales suspendía la sesión”, relató Jiménez en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile. Al cierre de la discusión, el senador Harboe indicó que la idea de legislar el proyecto de matrimonio igualitario será votada en la próxima sesión de la Comisión. No obstante, para Rolando Jiménez, no se tiene certeza de cuándo se vaya a efectuar ésta. En el caso de que sea a la vuelta de las Fiestas Patrias, lo más probable es que dicha votación se vea entrampada por las urgencias que el Gobierno colocará a otros proyectos en el Senado.

