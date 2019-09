56199310ad

Aucan Huilcaman tras informe por Caso Catrillanca: "Debe derivar en responsabilidades penales" Este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora por el Caso Catrillanca que, en su principal conclusión, establece responsabilidad política directa del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla

“La responsabilidad política de ambas autoridades ahora debe derivar consecuencialmente en sus respectivas responsabilidades penales. Quienes deben concurrir en calidad de imputados al juicio oral que se efectuara en los próximos días en la Araucanía”. Así reaccionó el werkén del Consejo de Todas las Tierras Aucán Huilcamán, después de conocer el informe de la Comisión Investigadora por el homicidio de Camilo Catrillanca. El representante de la entidad mapuche agregó que ambas autoridades deben, además, deponer sus funciones en el Gobierno. “Por la Paz en La Araucanía, llamamos al Presidente Sebastián Piñera a retirar el “Comando Jungla” y a pedir la renuncia al Ministro Andrés Chadwick y al Subsecretario Rodrigo Ubilla. “Reitero el llamado al Subsecretario del Interior a que restituya las tierras a la Comunidad Mapuche de la Comuna de Pucón”. Recordemos que, por 65 votos a favor y 61 en contra, este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre las responsabilidades políticas de los organismos del Estado por el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Fue el presidente de la instancia parlamentaria, diputado del PPD Ricardo Celis, quién leyó el documento, que en su principal conclusión establece responsabilidad política directa del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en el crimen del joven de 24 años, ocurrido en noviembre de 2018. Celis indicó que la decisión de militarizar la Araucanía a través de fuerzas especiales de Carabineros, el denominado Comando Jungla, fue clave en la escalada de violencia que derivó en la muerte del comunero, ultimado por agentes policiales, quienes hoy día permanecen detenidos a la espera del juicio. “El Gobierno tomó la decisión política de enfrentar el conflicto de La Araucanía como si fuera una guerra. Fue la decisión del Ejecutivo que contribuyó a crear las condiciones que llevaron a la muerte de Camilo Catrillanca, no fue una decisión de los carabineros que fueron dados de baja y se encuentran en proceso judicial. Esta fue una decisión tomada en el Palacio de La Moneda , corresponde entonces al ministro del Interior, señor Andrés Chadwick y al subsecretario Rodrigo Ubilla, la decisión política de las materias que tengan que ver con orden público y de seguridad interior, y por lo tanto asumir sus consecuencias. Así mismo esta comisión ha llegado a la conclusión de que el problema de fondo no es exclusivamente atribuible a un solo Gobierno, sino más bien obedece a una política de Estado, que durante décadas las distintas administraciones, incluidos los ex ministros y ex subsecretarios, no han sabido dar una solución pacífica y definitiva”. La Comisión Especial Investigadora concluyó, entre otras, que Carabineros de Chile igualmente tuvo responsabilidad en los hechos que culminaron con el homicidio de Camilo Catrillanca, además de la aplicación de apremios ilegítimos, torturas físicas y psicológicas en contra del menor de edad que acompañaba ese día al comunero. Al respecto, el integrante de la comisión Miguel Mellado, diputado de Renovación Nacional, criticó el informe, que según el parlamentario partió acusando a las autoridades de Gobierno, siendo que no tuvieron injerencia directa e indirecta en los lamentables hechos acontecidos “Esta comisión investigadora partió con las conclusiones hechas. Desde un principio se trató de establecer, majaderamente, la responsabilidad política del ministro del Interior Andrés Chadwick y del subsecretario Ubilla. Esto, en un hecho delictual, cuando unos sujetos asaltaron y robaron los vehículos donde se trasladaban unas profesoras, porque eso se ha olvidado, y permítanme dudar que haya sido el ministro Chadwick o el subsecretario Ubilla quienes a primera hora de ese día decidieron atacar a las profesoras para generar un operativo de Carabineros en el cual pudieran matar al comunero Catrillanca ¡por favor! ¿realmente creen que fueron ellos quienes planearon esto, para qué, cuál era el beneficio?”. De la misma forma, el informe de la Comisión investigadora por asesinato de Camilo Catrillanca estableció que se deben revisar la relación entre el Ministerio del Interior y Carabineros, institución sobre la que recae el legítimo monopolio de la fuerza del Estado. Institución policial que después del asesinato se organizó para mentir y difundir información falsa con el objeto de ocultar un delito y obstruir una investigación judicial. Al respecto, la también integrante de la comisión, diputada PS de origen Mapuche Huilliche, Emilia Nuyado, culpó políticamente al propio Presidente Sebastián Piñera del crimen, ya que -precisó- avaló con gran despliegue comunicacional en la región de la Araucanía la medida de desplegar fuerzas especiales fuertemente armadas en el territorio en conflicto. “Señor Chadwick, señor Ubilla, ustedes tienen una responsabilidad política, como también la tiene el presidente de la República al ir a poner en escena y en acción a un comando armado ¿eso acaso no es una decisión política? Basta ya de criminalizar al pueblo mapuche, basta ya de discriminarlo, basta ya de ser racista y de negarles sus derechos territoriales. No puedo aceptar en este hemiciclo el escuchar a muchos de negar tenemos una historia, un pueblo, un territorio, y que esto se atreva a ser debatido en este hemiciclo”. Además, la Comisión concluyó que “existe una falta de control por parte del poder civil sobre Carabineros”. El documento establece un contexto histórico de la relación del Estado de Chile con los “Pueblos Indígenas” y la “política sistemática de violencia institucional y criminalización del pueblo mapuche”, y critica la “militarización de La Araucanía”. Así también establece la “necesidad de diálogo y justicia para todos”.

