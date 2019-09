bf84c12f75

Ministro de Salud anuncia discusión inmediata a proyecto "Consultorio Seguro" Después de recibir a una profesional del sector agredida en el Hospital Barros Luco el pasado mes de agosto, Jaime Mañalich expresó que la última semana de septiembre hará patente la decisión del Ejecutivo al Parlamento. Rodrigo Fuentes Viernes 13 de septiembre 2019 16:20 hrs.

El ministro de Salud Jaime Mañalich anunció este viernes que en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidieron acelerar el debate parlamentario sobre el proyecto de ley denominado “Consultorio Seguro”, para que tenga “discusión inmediata” y sea despachado lo antes posible. El anuncio del secretario de Estado lo realizó después de recibir a la doctora María Concepción Silva, urgencióloga del Hospital Barros Luco, quien, durante su turno a principios del pasado mes de agosto, fue agredida violentamente por un usuario. Jaime Mañalich precisó que, para detener la sucesión de este tipo de ataques a funcionarios de la salud, es necesario que el proyecto de ley “Consultorio Seguro” sea promulgado lo antes posible, “ya que los niveles alcanzados en este tipo de agresiones se hacen cada vez más intolerables”. “Lo que hace nuestro proyecto de ley que se discute en el Congreso, es aumentar las sanciones propias del Código Penal en un grado, por ejemplo, atacar a un funcionario o profesional significa que podría tener una sanción de hasta tres años y un día, bueno, esto elevaría en un grado, es decir, cinco años y un día, lo que significa presidio efectivo, si es que se hace en esta condición de recintos de salud mientras se hace una intervención sanitaria”, afirmó. El ministro de Salud Jaime Mañalich se refirió también a la serie de manifestaciones que los funcionarios de la ex Posta Central han realizado por varios días, debido a la preocupante carencia de insumos y personal en el recinto, tomando en cuenta además que las atenciones en los servicios de urgencia tendrán un importante incremento durante el período de Fiestas Patrias. La autoridad sanitaria aseveró que los recursos económicos para abastecer a los centros de salud están, por lo que atribuyó a falencias administrativas internas, las que –precisó- han generado demora en la reposición de materiales. “No es verdad que la ex Posta Central concentre la mayor cantidad de atenciones debido a urgencias, el Hospital Sótero del Río, el Hospital de Maipú y el del Salvador son los que reciben la mayor carga. Esos recintos tienen un buen nivel de administración y no poseen estos problemas. Es conveniente que los trabajadores, profesionales de la ex Posta Central hagan un levantamiento respecto a sus necesidades, que muestren como corresponde los registros y las cuentas, especialmente en momento de Fiestas Patrias”, subrayó. El ministro Jaime Mañalich dijo desconocer la denuncia hecha por los propios trabajadores de la ex Posta Central, quienes en su momento alertaron que han debido suspender varias cirugías debido a la falta de insumos, como por ejemplo una simple jeringa.

