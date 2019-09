5d773b3b7d

Partido Socialista realiza Comité Central tras polémica por dichos de Cecilia Pérez Uno de los objetivos de la instancia será conformar la Comisión Política de la colectividad. Asimismo, según lo detallaron algunos de sus dirigentes, en la oportunidad se abordará la situación de la oposición y algunas reformas del Gobierno como la tributaria y previsional. Diario Uchile Sábado 14 de septiembre 2019 14:55 hrs. Compartir

Durante la mañana de este sábado se desarrolló el Pleno del Comité Central del Partido Socialista. La instancia estuvo marcada por la tensión entre la colectividad y el Ejecutivo luego de los dichos de la ministra vocera, Cecilia Pérez quien vinculó a dicho partido con redes de narcotráfico. Otro aspecto que ha tenido al PS como protagonista durante las últimas semanas, dice relación con la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, la que, hasta el momento, no cuenta con los votos opositores para su aprobación. Según lo que se había adelantado, durante el desarrollo de la actividad se realizó un debate en torno a la situación económica del país, así como algunas reformas que, a juicio del PS, serían nocivas para el país. En ese sentido, según consigna Radio BíoBío, el presidente de la colectividad, Álvaro Elizalde, detalló que durante la instancia se analizará la reforma tributaria “que le baja los impuestos a los que ganan más y le recarga los tributos a la clase media”, además del proyecto de pensiones “que no soluciona el drama que están viviendo actualmente los jubilados y por cierto todo el debate respecto de la jornada laboral, las condiciones de trabajo en nuestro país”. Por su parte, el senador José Miguel Insulza señaló previo al Comité Central que “nosotros necesitamos unidad de la oposición hoy día para, precisamente, enfrentar una ola derechista muy fuerte que existe en el país. Necesitamos algo parecido a lo que hicimos el año ’88 cuando la pretensión era el ‘No’, no era ningún gran programa, sólo que no queríamos que se prolongara el gobierno de Augusto Pinochet”. Frente a una posible alianza electoral, el senador socialista manifestó ser partidario de que la oposición se ponga de acuerdo “para las municipales y regionales para enfrentar unidos a la derecha. Luego veremos si podemos forjar una alianza estratégica más sólida a partir del éxito que esperamos obtener en ese plano, y espero que todos coincidan en eso”. En relación a los dichos de la ministra Cecilia Pérez, Insulza si bien no dio dicha situación por superada, manifestó que es algo que ya está en el pasado: “Eso ya ocurrió, las cosas fueron como fueron, ella no pidió excusas, insultó a un partido de oposición, le atribuyó propósitos completamente falsos y, sin embargo, después dijo que había dicho otra cosa. El asunto no está zanjado, pero no vamos a pasar toda la vida discutiendo el asunto de la ministra Pérez”.

