cf0ebbddf4

834beb5269

Nacional Parlamentarios y organizaciones ingresan nueva solicitud para realizar “Festival por las 40 horas” Para el próximo 20 de octubre entre calle Namur y Diagonal Paraguay, son la fecha y lugar elegido para el acto artístico-cultural, después del sorpresivo rechazo de la Intendencia Metropolitana a la idea original que busca la participación ciudadana a favor del proyecto que reduce la jornada laboral en Chile. Diario UChile Lunes 16 de septiembre 2019 12:16 hrs. Compartir

La denominada bancada transversal por las 40 horas junto a organizaciones sociales y sindicales reingresaron este lunes la solicitud de permiso en la Intendencia Metropolitana, para realizar el festival en apoyo al proyecto de ley que reduce la jornada laboral en el país. La nueva fecha requerida sería el próximo día domingo 20 de octubre, y el lugar, Alameda entre Diagonal Paraguay con calle Namur, con un escenario que se pretende emplazar frente al Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). La diputada del Partido Comunista Karol Cariola, indicó que “no se darán por vencidos ni vencidas” hasta concretar la actividad que nace a partir del masivo apoyo ciudadano y de los más de 40 artistas confirmados que de esta forma quieren ser parte de la iniciativa legislativa. “Ahí se han hecho muchos eventos, eventos privados y públicos donde se han cerrado las dos calzadas así que lo vamos a hacer. Los mismos que en algún minuto dijimos que íbamos a organizar este festival estamos aquí nuevamente ingresando con más de 20 días de anticipación el permiso para cumplir con cada uno de los aspectos técnicos. No hay ninguna razón por la cual nos tengan que decir que no”. Para otra de las diputadas impulsoras de la iniciativa, Camila Vallejo, el Gobierno debe aceptar esta nueva la solicitud y dejar atrás los sesgos políticos, la censura, que para ella fueron las razones de base que sorpresivamente llevaron a la Intendencia Metropolitana a no aceptar el evento original. “El rechazo de la primera solicitud fue más bien por criterios políticos, no técnicos. Nosotros cumplimos con todos los requerimientos que se nos solicitó por normativa y esperamos que la Intendencia y el Gobierno no actúe de la misma manera; que entienda la importancia que tiene para la ciudadanía, para los trabajadores y sus familias tener un espacio de manifestación cuidadana en apoyo a esta iniciativa. Esperamos que el Gobierno no censure ni vete esa posibilidad”. Sobre el proyecto de ley que reduce la jornada laboral, la diputada del PC Camila Vallejo, indicó que está a la espera de la decisión del presidente de la Cámara para establecer la fecha en la que se discutirá la iniciativa en el pleno de la Sala, que podría ser en octubre próximo. Cabe destacar que de acuerdo con los resultados de la encuesta Cadem Plaza Pública dados a conocer este lunes, el apoyo al proyecto que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, alcanzó un 66 por ciento de apoyo. Recordemos que el Ejecutivo, a través del ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg, ha reiterado sus críticas a la propuesta, calificándola como “populista” y lanzando sus dardos contra el Partido Comunista, una de las principales colectividades que impulsa la reducción en las horas de trabajo.

La denominada bancada transversal por las 40 horas junto a organizaciones sociales y sindicales reingresaron este lunes la solicitud de permiso en la Intendencia Metropolitana, para realizar el festival en apoyo al proyecto de ley que reduce la jornada laboral en el país. La nueva fecha requerida sería el próximo día domingo 20 de octubre, y el lugar, Alameda entre Diagonal Paraguay con calle Namur, con un escenario que se pretende emplazar frente al Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). La diputada del Partido Comunista Karol Cariola, indicó que “no se darán por vencidos ni vencidas” hasta concretar la actividad que nace a partir del masivo apoyo ciudadano y de los más de 40 artistas confirmados que de esta forma quieren ser parte de la iniciativa legislativa. “Ahí se han hecho muchos eventos, eventos privados y públicos donde se han cerrado las dos calzadas así que lo vamos a hacer. Los mismos que en algún minuto dijimos que íbamos a organizar este festival estamos aquí nuevamente ingresando con más de 20 días de anticipación el permiso para cumplir con cada uno de los aspectos técnicos. No hay ninguna razón por la cual nos tengan que decir que no”. Para otra de las diputadas impulsoras de la iniciativa, Camila Vallejo, el Gobierno debe aceptar esta nueva la solicitud y dejar atrás los sesgos políticos, la censura, que para ella fueron las razones de base que sorpresivamente llevaron a la Intendencia Metropolitana a no aceptar el evento original. “El rechazo de la primera solicitud fue más bien por criterios políticos, no técnicos. Nosotros cumplimos con todos los requerimientos que se nos solicitó por normativa y esperamos que la Intendencia y el Gobierno no actúe de la misma manera; que entienda la importancia que tiene para la ciudadanía, para los trabajadores y sus familias tener un espacio de manifestación cuidadana en apoyo a esta iniciativa. Esperamos que el Gobierno no censure ni vete esa posibilidad”. Sobre el proyecto de ley que reduce la jornada laboral, la diputada del PC Camila Vallejo, indicó que está a la espera de la decisión del presidente de la Cámara para establecer la fecha en la que se discutirá la iniciativa en el pleno de la Sala, que podría ser en octubre próximo. Cabe destacar que de acuerdo con los resultados de la encuesta Cadem Plaza Pública dados a conocer este lunes, el apoyo al proyecto que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, alcanzó un 66 por ciento de apoyo. Recordemos que el Ejecutivo, a través del ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg, ha reiterado sus críticas a la propuesta, calificándola como “populista” y lanzando sus dardos contra el Partido Comunista, una de las principales colectividades que impulsa la reducción en las horas de trabajo.