Deportes Camila Pavez y su presente en River Plate: "Me he adaptado muy bien a Argentina" La delantera rancagüina es parte de la Roja Femenina Sub 20 que participará en la Liga Sudamericana Zona Sur. Diario Uchile Martes 17 de septiembre 2019 12:49 hrs.

La Roja Femenina Sub 20 realiza la vigilia para su estreno en la Zona Sur de la Liga Sudamericana. La Selección, comandada técnicamente por José Letelier, afinó los últimos detalles antes de salir al ruedo, con una práctica que se extendió por alrededor de una hora y media, en las instalaciones con que el Club Atlético Boca Juniors cuenta en Ezeiza, a unos 30 kilómetros del centro de Buenos Aires. Entre las 19 seleccionadas, quien se maneja a sus anchas en la capital trasandina es la rancagüina Camila Pavez, la delantera de 19 años (8 de febrero de 2000) que defiende la camiseta de River Plate, de la Primera División Argentina. Luego de su estelar campaña goleadora en Universidad de Concepción, Pavez cruzó la Cordillera para enrolarse en el conjunto “Millonario”. Ha jugado los nueve partidos de la pretemporada y suma un asombroso registro de siete goles. Sin dudas, el panorama es auspicioso y la delantera no esconde su satisfacción, luego de sus primeros meses en el extranjero: “Ha sido súper importante para mí estar en un club como River Plate, un grande de Argentina. Me he adaptado muy bien con mis compañeras, con el equipo en general. Tuvimos una pretemporada excelente y ya estamos preparando el torneo, que comienza la próxima semana”, dice. La artillera espera con ansias su debut absoluto en torneos Conmebol con la Selección Chilena. “Esperamos dejar el nombre de nuestra selección lo más arriba posible. Si trabajamos en conjunto, como hemos venido practicando, nos va a ir bien. Contamos con un plantel con excelentes jugadoras, que han demostrado en el Campeonato Nacional que son buenas futbolistas”, sentencia. Chile debutará este martes en la Liga Sudamericana – Zona Sur, cuando enfrente a la escuadra local, en el estadio Julio Humberto Grondona, a las 15:45 horas.

