Nacional Política Michelle Bachelet se defiende: "Nunca he tenido vínculos con OAS" Luego de que el otrora presidente de la empresa brasileña OAS, Léo Pinheiro, acusara que la ex mandataria chilena recibió más cien millones de pesos para su segunda campaña por parte de la compañía, la actual Alta Comisionada para los DD.HH. descartó los hechos indicando que es una especulación. Diario Uchile Martes 17 de septiembre 2019 15:05 hrs.

Habló la ex presidente Michelle Bachelet. Luego de que el otrora presidente de la empresa brasileña OAS, Léo Pinheiro, acusara que la ex mandataria chilena recibió más cien millones de pesos para su segunda campaña por parte de la compañía, la actual Alta Comisionada para los DD.HH. salió a defenderse. Lo hizo a través de una entrevista a 24 Horas. En ella, Bachelet fue tajante. “Mi verdad es la misma de siempre: yo no he tenido nunca vínculos con OAS ni con ninguna otra empresa”, expresó. “Me parece tan extraño que, después de haber tenido él (Pinheiro) la oportunidad de hablar con la fiscal Chong si es que había algo o algún antecedente para haber entregado esos antecedentes a la Justicia chilena, ahora aparezca esta información sobre temas que son bastante especulativos, como lo del Puente de Chacao que, la verdad, es que fue adjudicado durante el Gobierno de Sebastián Piñera y no durante el mío. De verdad no me explico, no sé si hay otro trasfondo de por qué ahora aparece esta información (…) Voy a insistir lo mismo que he dicho siempre: no he tenido ningún vínculo con OAS”, declaró la ex mandataria. Al momento de ser consultada sobre su posible colaboración con la Justicia chilena para aclarar los hechos, Michelle Bachelet se mostró dispuesta a colaborar. “La Justicia tiene que hacer su trabajo (…) obviamente se hará todo lo que sea necesario hacer, pero yo tengo una sola verdad”. Según la acusación de Pinheiro, el ex presidente Lula da Silva habría sido el intermediario de la empresa OAS para aportar con el dinero. La contraparte de ex mandatario brasileño habría sido nada menos que Ricardo Lagos. Al respecto, Bachelet defendió a ambos ex presidentes sosteniendo que solo son especulaciones. “Hay un ex presidente Lula que ha dicho que esto es falso y hay un ex presidente Lagos que dice que nunca habló de platas con Lula. Estamos a un nivel de especulación”. Para finalizar, la Alta Comisionada para los DD.HH. volvió a descartar cualquier participación en el supuesto hecho. “Lo descarto tajantemente”, sostuvo.

