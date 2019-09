58566007f1

Internacional "The New York Times" anuncia el cierre de su edición en español La empresa, a través de un comunicado, aseguró que la edición en español del conocido diario estadounidense no era "financieramente exitosa". Miércoles 18 de septiembre 2019

Este martes, el diario norteamericano The New York Times anunció el cierre su versión en español, argumentando que tal edición no era “financieramente exitosa”. En una nota dirigida a sus lectores, la empresa explicó que la edición en español lanzada en el año 2016, pese a los pocos réditos económicos que consiguió, produjo una significativa audiencia y una serie de artículos de los cuales, aclararon, se encuentran orgullosos. Para el diario estadounidense, además, la edición en español significaba “un experimento” que intentaba ampliar el alcance del medio a otros idiomas. Así, por ejemplo, dicha versión contaba con traducciones especializadas de artículos originalmente escritos en inglés, pero también producciones propias de periodistas destacados a nivel latinoamericano. El equipo realizador de la edición cerrada ha colocado un último artículo en donde ha recogido las mejores historias que han podido realizar en estos tres años de existencia. Destacan allí un perfil del ciclista colombiano Egan Bernal, la historia de los mexicanos que colaboraron con la primera fotografía de un agujero negro, o la de un peruano que transmitió todo el mundial de Rusia 2018 en idioma quechua. La empresa, finalmente, ha anunciado que este cierre no afectará a su cobertura en América Latina, y que mantendrán a sus corresponsales en Colombia, México y Brasil, así como la publicación de algunos de sus artículos traducidos al español en su edición regular.

