Nacional Fiestas Patrias: Senda informa que durante controles 28% de los narcotest han dado positivo Carabineros informó ayer que hasta el momento se reportan 11 fallecidos por accidentes automovilísticos. Diario Uchile Viernes 20 de septiembre 2019 15:51 hrs.

Se han realizado cerca de 15 mil alcotest y narcotest a conductores en el marco de las Fechas Patrias, así informó el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda). “De los 228 narcotest que hemos hecho, 65 han dado positivo, lo que equivale a un 28,5%”, según el director de la institución, Carlos Charme, director de la institución. Sobre los alcotest indicaron que han realizado 14.600, de los cuales un 0,78% han dado positivo. Director Nacional de SENDA, @ccharme, en el marco del Plan #Un18Seguro encabeza operativo #ToleranciaCero a las drogas y el alcohol al volante y entrega un balance preliminar de los dispositivos narcotest y alcotest luego de la primera jornada de celebraciones dieciocheras🇨🇱 pic.twitter.com/o5ho2jIceN — Senda (@Senda_gob) September 19, 2019 Ante estas cifras, Charme apuntó a que “lo importante siempre es tener una cultura preventiva, y entender de que efectivamente hemos fracasado cada vez que como sociedad no hacemos cambios culturales y no entendemos que no solamente con las leyes, sino que también con otras acciones preventivas vamos realizando cambios importantes para prevenir lo que realmente queremos pedir, que es que la ciudadanía pueda ir tranquila y no verse sometida a riesgos tan grandes como ser atropellados o ser muertos por una persona que va bajos los efectos del alcohol o las drogas” Carabineros informó ayer que hasta el momento se reportan 11 fallecidos por accidentes automovilísticos en Fiestas Patrias, superando las cifras de 2018 que también contaron con cinco días de celebraciones. Otra cifra que mantiene preocupada a las autoridades, es que ya van 300 detenidos por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol.

