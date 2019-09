a9dc6b6b7d

Michelle Bachelet cierra la puerta a una eventual candidatura presidencial En una entrevista para televisión Nacional, la ex presidenta habló de su rol como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y rechazó tajantemente la posibilidad de una tercera postulación a La Moneda. "No busco, no quiero y no voy a ser candidata" señaló. Diario UChile Domingo 22 de septiembre 2019 10:05 hrs.

Este domingo a las 23 horas, el programa “El Informante” de TVN transmitirá una extensa entrevista concedida por la ex presidenta Michelle Bachelet en la que se refirió a distintos temas de contingencia nacional e internacional. Respecto de la polémica declaración del empresario brasileño Leo Pinheiro en la que aseguró que la empresa OAS, bajo su dirección aportó más de $100 millones a la última campaña presidencial de Michelle Bachelet en 2013, la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU manifestó nuevamente que no mantuvo ningún tipo de lazo con la constructora. “Mi verdad es la misma de siempre. Yo no he tenido, ni tuve nunca vínculos con OAS, ni con ninguna otra empresa”, explicó la exmandataria, según consigna La Tercera de este domingo. En materia migratoria, la ex presidenta manifestó que durante su último mandato se reguló el ingreso de personas a Chile pues parecía ser parte de un fenómeno bastante normal. “teníamos una política migratoria abierta en Chile, no hubo nada especial” dijo, para luego señalar que hubo gente de oposición que incluso la culpó de recibir dinero por el ingreso de migrantes haitianos. “Eso no tiene nada que ver, es todo mentira, naturalmente“. Respecto de la situación que se vive en Venezuela y las críticas que ha recibido su visita y posterior informe, la Alta Comisionada para los DD.HH. expresó que le sorprende lo “venezolanizado” que está Chile y cómo se esperaba que su sola presencia en ese país solucionara la crisis. “Creen que soy la Virgen María, que voy a hacer un milagro. Pedían que yo fuera creyendo que iba a resolver el problema humanitario. Alguna gente esperaba cosas de mí que no correspondían a mi cargo”. Finalmente, Michelle Bachelet se refirió a una posible candidatura por una nueva presidencia de nuestro país. “Todos mis argumentos dicen claramente: no. No voy a ser candidata. O sea, no estoy diciendo que los chilenos quieren que yo sea candidata, estoy diciendo que yo no ando buscando ser candidata, no quiero ser candidata y no voy a ser candidata”.

