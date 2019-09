Christian Garin despacha en dos sets al británico Kyle Edmund

En la madrugada chilena, la raqueta número 1 de Chile, Christian Garin, debutó en el court central del ATP 250 de Chengdu ante el británico Kyle Edmund, 33 del mundo.

Con un juego sólido, el tenista nacional no tuvo problemas para quedarse con el partido en dos sets con un marcador contundente de 6-3 y 6-2, pese a un inicio adverso en que incluso debió enfrentar un quiebre de servicio. Sin embargo, el llamado “Tanque”se sobre puso con rapidez y ganó los siguientes cuatro juegos consecutivos.

