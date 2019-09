955dc09100

El miedo a Greta Javier Valdivieso Cartas al Director | Lunes 23 de septiembre 2019 20:41 hrs.

“Es una mocosa malcriada”, “La ONU y sus padres la están explotando”, “Está financiada por Soros”, “Cómo pueden tomar en serio a una niña”, entre otras frases, son las que se suelen leer en redes sociales cuando se habla de Greta Thunberg. La activista sueca recibe constantemente ataques no sólo por trolles de internet, también por ciertos políticos y líderes de opinión de diferentes países. Incluso utilizan su condición (Transtorno del espectro autista) como una forma de ataque hacia ella. Estos grupos suelen cumplir un patrón bastante claro: Son individuos que atacan constantemente al emisor del mensaje (en este caso a Greta) pero omiten completamente el mensaje que quiere enviar, y es porque precisamente estas personas constantemente dicen que el cambio climático no existe o que simplemente es un proceso natural de la tierra (quitando cualquier responsabilidad del ser humano en este proceso). Es por eso que asocian a Greta con sus enemigos constantes: La ONU, Soros o incluso el Marxismo. La ola conspiranoica de estos individuos hace que incluso no tengan ningún pudor en atacar a una niña de 16 años que tiene un mensaje simple y claro: hay que escuchar a los científicos. ¿Por qué será que, a estas personas, que constantemente atacan su imagen, no mencionen nunca el mensaje principal de Greta Thunberg? Simplemente porque no lo creen, aun cuando el consenso científico es bastante claro, así como también la evidencia de cómo el cambio climático se acelera constantemente debido a la poca reacción que han tenido las naciones en el mundo. Es ahí donde entran en la palestra tipos como Ivar Giaever, un Premio Nobel en Física que se encuentra escéptico con respecto al cambio climático. Su intervención donde dice que el cambio climático es pseudociencia acumula casi 7 millones de visitas. ¿Por qué es esto relevante? Porque quienes critican a Greta y a los activistas del medioambiente suelen ocupar de forma constante dicho video para decir que el cambio climático es un invento de la ONU. Lo que no saben es que Ivar Giaever no posee investigaciones concretas sobre el cambio climático, tampoco mencionan que más de 36 premios Nobel han firmado para que se actúe por el cambio climático. No mencionan que el consenso científico sobre la existencia del cambio climático es casi total, así como la gravedad del problema ha sido vaticinada por científicos décadas atrás. Quienes tienden a atacar a Greta Thunberg más bien desean llevar la contraria y desviar el tema de fondo: La problemática del cambio climático. Escudan su negacionismo en ataques hacia una persona, más que nada porque carecen de un sustento real para afirmar su postura. No hay estudios concretos para lograr demostrar su postura anti cambio climático. En definitiva, son personas que desean llevar la contraria por ningún motivo concreto. ¿Te puede caer mal Greta? Si. ¿Te puede molestar que se le vea como única imagen del cambio climático? Si. ¿Eso es motivo para crear teorías conspiranoicas, atacar a su persona (al grado de mencionar su TEA como si fuera una discapacidad) y desviar el tema principal? No. Ojalá estas personas se dedicaran a enfocarse en el tema principal (cuidar el planeta) para que se cree un debate concreto y real. Pero, así como existen personas que creen que las vacunas causan autismo o que la tierra es plana, existirán personas que digan que el cambio climático es un invento, y atacarán los rostros principales de esta lucha sea como sea (en este caso, a Greta).

