Periodistas se manifiestan en rechazo a acoso sexual sufrido por reportera La mitad de las mujeres periodistas han sufrido acoso sexual, abuso psicológico, trolling en línea y otras formas de violencia de género mientras trabaja. En el 85% de los casos, las empresas periodísticas no han tomado acciones adecuadas porque ni siquiera tienen una política para contrarrestar tales abusos. El 48% vivió violencia de género en su trabajo y un 44% abuso en línea. Diario Uchile Lunes 23 de septiembre 2019 16:28 hrs.

Un grupo de 180 periodistas se manifestaron en contra del acoso sexual que sufrió la reportera, Marianela Estrada, durante la cobertura de las Fiestas Patrias en las fondas del Estadio Nacional. En una carta los profesionales de la comunicación hacen un llamado de atención sobre lo sucedido y cómo esta conducta debe ser condenada sin excepciones. “Lo vimos en vivo y en directo. El acoso sexual en pantalla. La imagen dio vuelta en todas las redes sociales: la periodista que trabaja en los medios de Turner, Marianela Estrada, fue acosada en dos despachos durante su cobertura a las fondas del Estadio Nacional. En el primero, un tipo le dio un beso en cámara y en el segundo, un hombre vestido de máscara y mameluco (como uno de los ladronzuelos de la serie “La casa de papel”) simuló secuestrarla mientras le tocaba uno de sus senos. La escena causó repulsión, indignó la certeza de que nadie fue en su ayuda; la profesional sostuvo una sonrisa incómoda antes del cierre de la conductora Karina Álvarez en el estudio que remató con un “Se puso cariñoso”. Este tipo de situaciones son un fiel reflejo de cómo las mujeres periodistas somos y podemos ser víctimas de conductas matonezcas, sexistas y depredadoras. Estas no solo ocurren en el reporteo en calle sino también en las redacciones, en los estadios, durante las entrevistas y en las universidades. De la misma forma, los agresores también pueden ser nuestros propios colegas, editores, jefes y hasta fuentes. A veces es la anulación, el mansplaning, hombres que descalifican o desaprueban los comentarios o el trabajo de sus colegas. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) lo advierte. La mitad de las mujeres periodistas hemos sufrido acoso sexual, abuso psicológico, trolling en línea y otras formas de violencia de género mientras trabajamos. En el 85% de los casos, las empresas periodísticas no han tomado acciones adecuadas porque ni siquiera tienen una política para contrarrestar tales abusos. El 48% vivió violencia de género en su trabajo y un 44% abuso en línea.

Entre las formas más comunes de violencia de género relatados por las mujeres periodistas está el abuso verbal (63%), el abuso psicológico (41%), el acoso sexual (37%) y el abuso económico (21%). Casi el 11% había sufrido violencia física. En el 45% de esas situaciones, los agresores son personas ajenas al lugar de trabajo: informantes, políticos, lectores u oyentes. En el 38% eran jefaturas o superiores jerárquicos. El informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) 2018 da cuenta que las mujeres periodistas son las más afectadas por el ciberacoso. Dos tercios de las reporteras reconocen haber sido víctima de hostigamiento; 25% de ellas lo sufrió en Internet. Como se ha escrito latamente, el acoso sexual es una forma de violencia de género y en Chile, y particularmente en el gremio periodístico, es una práctica normalizada e invisible. El ejercicio del periodismo en sí mismo es un peligro. Las mujeres que lo ejercemos estamos en riesgo de vivir este tipo de situaciones todos los días. A veces el hostigamiento se confronta, otras se evade y hay veces en que se sostienen sonrisas incómodas como las de Marianela. Los efectos del acoso sexual no solo tienen como resultado las consecuencias de experimentarlo, también tiene múltiples formas de resistirlo, entre otras razones, por temor a perder el trabajo en un panorama medial tan precario y desalentador como el chileno. Y no podemos solo seguir resistiendo. Por esta razón, como periodistas queremos hacer un llamado a trabajar en conciencia por sensibilizar los espacios de trabajo acerca del acoso que vivimos las mujeres en los medios. Acciones que rompan la barrera de la cobertura de turno al 8 de marzo o 25 de noviembre, la camiseta de moda o la comodidad del calzado. Las situaciones de hostigamiento sexual en medios son algo endémico pese a que cada día aumenta, a nivel global, el número de mujeres que estudian la carrera. El periodismo es una profesión que antiguamente se reservó casi en exclusivo para el género masculino y hoy el acoso, en la mayoría de las situaciones, se mantiene en silencio como resabio de ese machismo. Las mujeres en este oficio investigamos, producimos información, despachamos, escribimos historias sobre derechos humanos, hacemos coberturas noticiosas, somos la voz de las personas que no son escuchadas. Por eso la discriminación, el acoso y otras manifestaciones de violencia de género contra mujeres en los medios de comunicación son también atentados a la libertad de expresión, particularmente grave para aquellas que incorporan en su quehacer un enfoque de género y de derechos. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE CIDH) exhortó al respecto y reparó en los entornos hostiles en los que trabajan las mujeres en medios: desigualdad laboral (en condiciones de trabajo y empleo), comentarios sexistas y misóginos, menos oportunidades para el desarrollo de sus carreras, violencia sexual o sexualizada hasta situaciones más extremas como el asesinato de mujeres periodistas. Tras estas expresiones, el afán es sólo uno: silenciarnos. No necesitamos solo su indignación por lo ocurrido con Marianela, tampoco una declaración tibia y a destiempo. Necesitamos el compromiso de las empresas periodísticas para generar espacios libres de estas situaciones y protocolos efectivos para la prevención y tratamiento de casos de acoso sexual”. Exigimos nuestro derecho a trabajar tranquilas.

__________________________________________________________________

1. Macarena Acuña Gerli, periodista.

2. Myriam Aravena, periodista.

3. Amanda Aravena, estudiante de periodismo e integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

4. Rayén Araya, periodista, Súbela Radio.

5. Camila Araya, periodista Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

6. Catalina Arenas, periodista Mujeres en el Medio, Observatorio Género y Equidad.

7. Paulina Arancibia Musumeci, periodista.

8. Ali Astete Marín, periodista Provincia El Loa, Región de Antofagasta.

9. Amanda Ausensi, egresada de periodismo Universidad Academia de Humanismo Cristiano y profesional del Ministerio de las Culturas.

10. Rocio Alorda, periodista, secretaria general Colegio de Periodistas de Chile.

11. Paloma Álvarez Cuevas, periodista, comunicadora audiovisual Wunderman.

12. Ana María Aravena, periodista.

13. Romina Bajbuj Repetto, periodista.

14. Luz Barrientos Carrasco, periodista, coordinadora Televisión Nacional de Chile Red Atacama.

15. Camila Bravo, periodista Corporación Cultiva.

16. Francisca Burgos Ferretti, periodista.

17. Virginia Paz Browne Ciampi, periodista.

18. María de los Ángeles Herrera Carreño, periodista, Comisión “Rosario Orrego”, Consejo Regional Atacama, Colegio de Periodistas.

19. Macarena Benítez, periodista.

20. María José Blanco, periodista Diario Financiero.

21. Valentina Bruna, periodista, Corporación La Morada.

22. Bárbara Carvacho Agusto, periodista Revista Casas Publimetro.

23. Claudia Carvajal Gajardo, periodista y editora Radio Universidad de Chile.

24. Lorena Caimanque Leverone, periodista.

25. Fabiola Contreras, periodista y profesora de Historia.

26. Camila Aliaga Aravena, periodista Centro Cultural Estación Mapocho.

27. Susana Cáceres, periodista.

28. Yantiel Calderón Valenzuela, periodista Provincia El Loa, Región de Antofagasta.

29. Paula Campos, periodista y conductora Radio Universidad de Chile.

30. Isabel Caro, periodista, diario La Tercera.

31. Carolina Cares Inostroza, periodista.

32. Nicole Cardoch, periodista Municipalidad de Pudahuel.

33. María Paz Ceresuela, productora periodística La Tercera.

34. Su Conejeros, periodista, directora Hora Constituyente.

35. Rocío Contreras, periodista Ediciones Especiales de Emol.

36. Soledad Cortés, periodista de Radio Cooperativa.

37. Antonia del Solar, periodista Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

38. María Jesús De la Horra Sastre, periodista.

39. Catalina Del Valle, estudiante de periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

40. Camila Dentone, periodista, asesora de Género en SUBREI.

41. Greta Di Girólamo, periodista colaboradora Revista Paula.

42. Lorena Díaz, periodista.

43. Loreto Díaz Saintard periodista Universidad Diego Portales.

44. Paola Díaz, periodista Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

45. Fernanda Dippel, periodista de Fundación Ideas para la Infancia.

46. Emilia Duclos, periodista.

47. Natalia Dueñas, periodista.

48. Josefina Espinoza, periodista.

49. Cecilia Espinosa Cortés, periodista Universidad de Chile.

50. Magdalena Espinosa, periodista Diario Financiero.

51. Marco Espinoza, periodista Radio Universidad de Santiago.

52. Emilio Espinoza, periodista.

53. Antonella Estévez Baeza, periodista y conductora Radio Universidad de Chile.

54. Bárbara Eytel Pastor, periodista.

55. Gabriela Farías Figueroa, periodista, Comisión de Género “Rosario Orrego” Consejo Regional Atacama Colegio de Periodistas de Chile.

56. Antonia Fava Etcheberry, estudiante de periodismo Universidad Diego Portales.

57. Daniela Fernández Romero, periodista.

58. Yoselin Fernández, periodista en Red Chilena contra la Violencia y productora Radio JGM.

59. Camila Flórez Barrera, estudiante de periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

60. Cristina Flores Troncoso, periodista, Comisión “Rosario Orrego”, Consejo Regional Atacama, Colegio de Periodistas.

61. Meritxell Freixas Martorell, periodista El Desconcierto.

62. Natalia Figueroa, periodista de El Desconcierto.

63. Sofía Fortunatti, periodista OCAC.

64. Valentina Galindo, periodista.

65. Francisca Gajardo, periodista Pontifica Universidad Católica de Valparaíso.

66. Isolina Guaiquil Jofré, periodista Comisión de Género del Colegio de Periodistas de Magallanes.

67. Claudia Guzmán Mattos, periodista.

68. Fabiola Gutiérrez, periodista Mujeres en el Medio, Alianza Global Mujeres y Medios, Red de Periodistas Feministas de America Latina y El Caribe.

69. Adriana Gómez Muñoz, periodista feminista independiente.

70. Francisca Gómez, periodista Radio Romántica.

71. Tania González Lorca, periodista Radio Universidad de Chile.

72. Nataly Gonzalez, periodista consejera nacional y coordinadora Comisión Nacional de Género, Colegio de Periodistas de Chile.

73. Daniela Jara, periodista Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

74. Paula Huenchumil Jerez, periodista de interferencia.cl

75. Ester Huerta, periodista en Universidad de Chile.

76. Arantza Irigoyen, periodista My Community.

77. Rossie Ibarra Concha, periodista, especialista en Comunicaciones y Marketing, Centro de Energía Solar, Fraunhofer Chile.

78. Ilsen Jara, directora de comunicaciones de Amnistia Internacional en Chile.

79. Alfredo Jacques Andrade, periodista.

80. Valentina Jofre, periodista de Mundo, diario La Tercera.

81. Jimena Krauss, periodista.

82. Consuelo Kehr, periodista Agencia Felicidad.

83. Estefania Labrin, periodista de The Clinic.

84. Claudia Lagos Lira, periodista y profesora de la Universidad de Chile.

85. Vivian Lavín Almazán, periodista y conductora Radio Universidad de Chile.

86. Ninoska Leiva Cortés, periodista.

87. Carolina León, periodista de Diario Financiero.

88. Patricio López, director de Radio Universidad de Chile.

89. Francisca Lopez Espinoza, periodista Pontificia Universidad Católica de Chile.

90. Amanda Marton Ramaciotti, periodista diario El Mercurio.

91. Daniela Madero, periodista Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

92. Cami Magnet, estudiante de Periodismo Universidad de Chile, programa Copadas.

93. Yael Mandler, periodista.

94. Mónica Maureira, periodista Mujeres en el Medio, integrante de la Red Internacional de Mujeres Periodistas con Visión de Género (RIPVG).

95. Alejandra Matus, periodista The Clinic, académica Facultad de Comunicación y Letras Universidad Diego Portales.

96. Nicole Martínez, periodista, secretaria Sindicato Radio Bio Bio.

97. Patricio Martínez, periodista, director periodístico Página 19, segundo vicepresidente Colegio de Periodistas.

98. Gabriela Medina, periodista Radio Universidad de Chile.

99. Alejandra Miranda Pérez, periodista, Comisión “Rosario Orrego”, Consejo Regional Atacama, Colegio de Periodistas.

100. Erika Montecinos, periodista Agrupación Rompiendo el Silencio.

101. Vanessa Mondaca Cotrozo, periodista, Comisión “Rosario Orrego”, Consejo Regional Atacama, Colegio de Periodistas.

102. Johanna Mora Sepúlveda, periodista, corresponsal en Ñuble, Radio ADN.

103. Melissa Morales, periodista, Radio Zero.

104. Gabriela Navarette, periodista, coordinadora de contenidos La Tercera TV.

105. Tamy Palma, periodista Tendencia LT, diario La Tercera.

106. Victoria Parra, periodista de Tele13 Radio.

107. Bárbara Pérez Peña, periodista, Comisión “Rosario Orrego”, Consejo Regional Atacama, Colegio de Periodistas.

108. María Francisca Pérez Torrealba, periodista Región de Magallanes y Antártica Chilena.

109. Diana Porras, periodista y editora Radio Universidad de Chile.

110. Fabiola Pinto, periodista de la Universidad Alberto Hurtado.

111. Antonia Orellana, periodista.

112. Juan Ortega, periodista Radio JGM y ECO Educación y Comunicaciones.

113. Bernardita Ortiz Lillo, estudiante de periodismo Pontificia Universidad Católica de Chile.

114. Camila Ortiz, periodista.

115. Francisca Palma, periodista Universidad de Chile y Agencia Pueblo.

116. Victoria Parra, periodista.

117. Claudia Pacheco Cruces, periodista diario La Cuarta.

118. Javiera Pavez, periodista.

119. Lorena Penjean, periodista, directora de The Clinic.

120. Patricia Peña Miranda, periodista, comunicadora digital, académica del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

121. Belén Pellegrini, estudiante de Periodismo y Delegada CONFECh Universidad Católica de Chile.

122. Francisca Pérez, periodista Comisión de Género del Colegio de Periodistas de Magallanes.

123. Gabriela Pizarro, periodista colaboradora de La Tercera

124. Camila Pinto, periodista en Base Pública.

125. Danae Prado, periodista Revista Emancipa.

126. Valeska Quinteros, periodista, Servicio Nacional para la Discapacidad, SENADIS.

127. Carolina Rojas, periodista El Desconcierto.

128. Constanza Ramos, periodista del Diario Financiero.

129. Andrea Rivera Silva, periodista de Tele13 Radio.

130. Valentina Silva, periodista de Televisión Nacional de Chile.

131. Consuelo Schwerter Téllez, estudiante de periodismo Universidad de Chile.

132. Andrea Rivera, periodista Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

133. Alejandra Riveros, periodista, publicista, docente universitaria.

134. Francisca Rojas Herrera, periodista, coordinadora general de Comunicaciones de la Corporación Chilena del Documental (CCDoc).

135. Sofia Roblero, estudiante de periodismo Pontificia Universidad Católica de Chile.

136. Francisca Rusque, periodista Coordinadora Ni Una Menos Chile.

137. Marcela Sandoval, periodista integrante Comisión de Género, Colegio de Periodistas de Chile.

138. Alejandra Torres, periodista e integrante del Observatorio de Mujeres y Medios

139. Romina Tagle, periodista.

140. Constanza Rifo, periodista, Fundación Teatro a Mil.

141. Víctor Hugo Robles, periodista comunitario y activista de la diversidad sexual.

142. Valentina Rojo Valencia, periodista en Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

143. Daniela Romero, periodista.

144. Paula Santibáñez, periodista de Radio Cooperativa.

145. Paula Santis, periodista.

146. Bárbara Sharp, periodista.

147. Macarena Santelices Villavicencio, periodista, Municipalidad Pedro Aguirre Cerca.

148. Daniela Sánchez, periodista, directora de Vinculación OCAC.

149. Macarena Segovia, periodista de El Mostrador.

150. Paulina Sepúlveda, periodista de La Tercera.

151. Stephanie Isabel Servello Pavez, periodista.

152. Tania Tamayo, periodista y directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.

153. Valentina Troncoso, periodista OCAC.

154. María Francisca Torres, periodista y directora de Comunicaciones OCAC.

155. Luna Torres Ferretti, periodista, Radio Cooperativa.

156. Arelis Uribe, periodista y escritora.

157. Alejandra Valle, periodista.

158. Javiera Vallejo, periodista

159. Valeria Vargas Huenulao, periodista del equipo FECH y conductora del programa Emprendedoras en Acción de Radio Lab Chile.

160. Daniela Carolina Ruiz Espinoza, periodista, docente Universidad Diego Portales.

161. Rocío Vargas, periodista Diario Financiero.

162. Francisca Salinas Fernández, periodista.

163. Gabriela Varas, periodista Pontifica Universidad Católica de Valparaiso.

164. Deborah Sepúlveda Pozo, estudiante de periodismo Universidad de Chile.

165. Nicole Venegas, periodista Radio Bio Bio.

166. Luz Venegas, periodistas de El Desconcierto.

167. Rocio Venegas, periodista.

168. Kassandra Widemann, periodista de Radio Cooperativa.

169. Alejandra Yermany, periodista.

170. Constanza Yévenes Bienzobas, periodista.

171. Nishme Zafe, periodista.

172. Mariana Miranda, periodista de diario La Cuarta.

173. Antonia González, periodista Universidad de Chile, Programa Copadas.

174. Florencia La Mura, periodista e integrante de Vaginas Ilustradas.

175. Claudia Rojas, periodista jefa de Contenidos y Prensa Fundación Teatro Teatro a Mil.

176. Petra Harmat, periodista Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

177. Javiera Tapia, periodista y editora radiolaclave.cl

178. Paulina Espinoza, periodista Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

179. Diana Torres, directora Radio JGM.

180. Lila Osorio, estudiante de periodismo Universidad de Chile, Programa Copadas.

181. Rocío Sanhueza Repetto, periodista.

182. Marianela González, periodista.

183. Vania Burton Hernández, periodista de la Universidad de Chile. Foto referencial@Revista Vanidad

